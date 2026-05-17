Direktor kompanije Data Cloud Technology Danilo Savić rekao je danas da će treći superkompjuter stići u državni data centar u Kragujevcuu prva tri meseca naredne godine i dodao da će Srbija postati najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije.

Savić je rekao da se trka za brzinom i snagom superkompjutera, kao i računarstva, ne zaustavlja.

- Pa smo pre neki dan, neku nedelju, pustili drugi superkompjuter koji je sedam puta jači od prvog. Time stvaramo sada uslove i za korišćenje tog superkompjutera u privredi - rekao je Savić.

Objasnio je da je prvi superkompjuter bio besplatno ustupljen pre svega naučnoj zajednici - institutima, fakultetima, naučnotehnološkim parkovima i startapovima koji se u njima nalaze.

Drugi superkompjuter, takođe proizvođača "Envidije", biće dostupan i privredi.

- Ovaj treći superkompjuter koji stiže verovatno u prvom kvartalu, odnosno stići će malo i ranije, ali dok ga pustimo u rad, dok se to instalira, krenuće u prvom kvartalu naredne godine - naveo je Savić.

Dodao je da će novi superkompjuter biti "čak 20 puta jači" od onog koji je nedavno pušten u rad i da će imati "30 puta više prostora za smeštaj podataka".

- Time ćemo postati definitivno najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije - istakao je Savić.