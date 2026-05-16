Beograd bi tokom tri meseca specijalizovane izložbe EXPO 2027 trebalo da ugosti milione turista. Očekuje se da će radnim danima biti 60.000, a danima vikenda 120.000 posetilaca. Ima li Beograd dovoljno smeštajnih kapaciteta? Koliko ima elitnih hotela, a koliko onih sa četiri zvezdice?

Do svetske izložbe Beograd će dobiti još 2.000 smeštajnih jedinica, što je 10.000, kako hotelijeri kažu, ključeva sa 15.000 kreveta. Još toliko je registrovano u privatnom smeštaju. Procenjuje se da još desetak hiljada nije registrovano, ali će biti ponuđeno gostima.

I sve vikendice i kuće u okolini do 100 kilometara mogu biti u ponudi jer su odlični putevi do Surčina.

Direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović očekuje da će tokom tri meseca Beograd posetiti između tri i četiri miliona gostiju.

- Beograd trenutno ima 123 hotela, od kojih 71 ima četiri zvezdice, rekao je Popović napominjući da od korone raste i broj jedinica kada je reč o privatnom smeštaju.

Jelena Tomić iz Grupacije za hotele Privredne komore Srbije kaže da su se kapaciteti, kada je reč o hotelima, drastično povećali proteklih godina, čemu u prilog govori i to što sve veći broj međunarodnih hotelskih lanaca dolazi u Beograd.

- To nam daje globalnu vidljivost i prepoznatljivost. To su lanci poput "Kraun plaze", "Radisona", hotela "Indigo", a fantastično je što su brojni lanci najavljeni - rekla je Tomićeva navodeći kao primer "Interkontinental Beograd".

Kapaciteti za organizacije velikih događaja posle EXPO-a

Miodrag Popović ističe da će tokom Ekspa u Beogradu i van prostora specijalizovane izložbe biti organizovan veliki broj programa.

- Osnovni proizvod Beograda su produženi vikendi. Prošle godine smo imali četiri miliona noćenja. Beograd je respektabilna turistička destinacija, inače ne bi franšizni hoteli dolazili u Beorgad - rekao je Popović.

Dodaje da će kapaciteti izgrađeni za potrebe Ekspa, uključujući i smeštaje, biti korišćeni i posle izložbe.

- Beograd će dobijati kandidature ne samo za sportske događaje, već i poslovne, kongresne događaje. Nije to događaj od tri meseca, pa posle nema nikoga. Podići će Beograd na lestvici vidljivosti - rekao je Popović.

Ekspo je doveo sve hotelske lance u Beograd. Završava se Interkontinental i još desetak elitnih hotela. Ostali se uređuju. Zarada se smeši ugostiteljima, samo ako pronađu radnu snagu i formiraju realne cene. Za vreme Olimpijskih igara previsoke cene u Parizu ispraznile su tamošnje hotele.