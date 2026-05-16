Sa 18 imao kafić i dve radnje, danas osvaja Evropu: Zovu ga "kralj ćevapa" i snabdeva 3.000 prodajnih mesta
Ljudi iz Bosne i Hercegovine širom sveta poznati su kao vredni, uporni i snalažljivi radnici, a mnogi od njih izgradili su uspešne karijere daleko od domovine.
Jedan od takvih primera je i Damir Husejdić iz Tuzle, vlasnik uspešne kompanije za proizvodnju i uvoz hrane, kao i dva restorana u centru Minhena. Njegova životna i poslovna priča pokazuje koliko su rad, disciplina i upornost ključni za uspeh.
Husejdić je odrastao u porodici u kojoj su red, odgovornost i poštovanje bili osnovne životne vrednosti.
- Otac mi je bio policajac, a majka domaćica. Odmalena su me učili pravim vrednostima koje su obeležile moj životni i profesionalni put - rekao je Husejdić.
Biznis počeo još kao tinejdžer
U Tuzli je završio trgovačku i ekonomsku školu, kao i Ekonomski fakultet.
Već sa 17 godina ušao je u svet privatnog biznisa, a sa 18 imao je dve privatne radnje i kafić.
Kako kaže, to iskustvo mu je pomoglo da nauči kako funkcioniše tržište i rad sa ljudima.
Od 1999. do 2002. godine živeo je u Švedskoj, gde je stekao dodatno iskustvo u veleprodaji i poslovanju. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu radio je u kompaniji Mercator, gde je bio na rukovodećim pozicijama i dodatno učio o organizaciji i upravljanju.
Preseljenje u Nemačku kao prekretnica
Od 2007. do 2013. godine radio je kao regionalni direktor prodaje u kompaniji Sam Shop iz Sarajeva. Prekretnica u njegovom životu dogodila se 2013. godine kada se sa porodicom preselio u Nemačku.
Tamo je otvorio građevinsku firmu i kompaniju za posredovanje pri zapošljavanju medicinskog kadra.
Iste godine sa bratom je otvorio restoran u Minhenu, koji je postao jedan od najuspešnijih u svojoj kategoriji u Evropi.
Tada je počela i njegova velika poslovna priča vezana za proizvodnju ćevapa.
Godinu dana rada na recepturi ćevapa
Husejdić kaže da je razvoj recepture za ćevape trajao skoro godinu dana.
- Moj najvažniji proizvod postao je ćevap. Radio sam dugo na recepturi dok nisam dobio kvalitet koji je prepoznat na tržištu - rekao je on.
Njegova kompanija Cevapcici Company GmbH danas je jedan od vodećih proizvođača ćevapa u Evropi, zbog čega ga mnogi u regionu zovu "kralj ćevapa“.
Više od 3.000 prodajnih mesta širom Evrope
Danas kompanija snabdeva više od 250 ugostiteljskih objekata u Nemačkoj i Austriji, kao i preko 3.000 prodajnih mesta i supermarketa.
Među njima su veliki lanci poput Rewe, Edeka, V-Markt i Globus.
Kompanija sarađuje i sa brojnim food truckovima i restoranima brze hrane koji su sve popularniji u Nemačkoj.
Uvoz proizvoda iz celog regiona
U okviru poslovanja uvozi se više od 40 proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije.
Među njima su kajmak iz Srbije, ajvar iz Severne Makedonije, sarajevski somuni i pite, kao i vina iz Hrvatske.
Husejdić kaže da je njegova kompanija danas važan dobavljač za balkanske restorane širom Evrope.
U Minhenu poseduje i dva restorana - „La Fayette München“ i piceriju „Little Italy bei La Fayette“, koje posećuju sportisti, glumci i biznismeni.
Porodica kao najveći oslonac
Veliku podršku tokom celog poslovnog puta pružali su mu supruga Fatima i sin Adis.
- Adis već ima značajnu ulogu u daljem razvoju kompanije. Bez zdrave porodice nema ni pravog uspeha - poručio je Husejdić.
