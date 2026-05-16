Ljudi iz Bosne i Hercegovine širom sveta poznati su kao vredni, uporni i snalažljivi radnici, a mnogi od njih izgradili su uspešne karijere daleko od domovine.

Jedan od takvih primera je i Damir Husejdić iz Tuzle, vlasnik uspešne kompanije za proizvodnju i uvoz hrane, kao i dva restorana u centru Minhena. Njegova životna i poslovna priča pokazuje koliko su rad, disciplina i upornost ključni za uspeh.

Husejdić je odrastao u porodici u kojoj su red, odgovornost i poštovanje bili osnovne životne vrednosti.

- Otac mi je bio policajac, a majka domaćica. Odmalena su me učili pravim vrednostima koje su obeležile moj životni i profesionalni put - rekao je Husejdić.

Biznis počeo još kao tinejdžer

U Tuzli je završio trgovačku i ekonomsku školu, kao i Ekonomski fakultet.

Već sa 17 godina ušao je u svet privatnog biznisa, a sa 18 imao je dve privatne radnje i kafić.

Kako kaže, to iskustvo mu je pomoglo da nauči kako funkcioniše tržište i rad sa ljudima.

Od 1999. do 2002. godine živeo je u Švedskoj, gde je stekao dodatno iskustvo u veleprodaji i poslovanju. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu radio je u kompaniji Mercator, gde je bio na rukovodećim pozicijama i dodatno učio o organizaciji i upravljanju.

Preseljenje u Nemačku kao prekretnica

Od 2007. do 2013. godine radio je kao regionalni direktor prodaje u kompaniji Sam Shop iz Sarajeva. Prekretnica u njegovom životu dogodila se 2013. godine kada se sa porodicom preselio u Nemačku.

Tamo je otvorio građevinsku firmu i kompaniju za posredovanje pri zapošljavanju medicinskog kadra.

Iste godine sa bratom je otvorio restoran u Minhenu, koji je postao jedan od najuspešnijih u svojoj kategoriji u Evropi.

Tada je počela i njegova velika poslovna priča vezana za proizvodnju ćevapa.

Godinu dana rada na recepturi ćevapa

Husejdić kaže da je razvoj recepture za ćevape trajao skoro godinu dana.

- Moj najvažniji proizvod postao je ćevap. Radio sam dugo na recepturi dok nisam dobio kvalitet koji je prepoznat na tržištu - rekao je on.

Njegova kompanija Cevapcici Company GmbH danas je jedan od vodećih proizvođača ćevapa u Evropi, zbog čega ga mnogi u regionu zovu "kralj ćevapa“.

Više od 3.000 prodajnih mesta širom Evrope

Danas kompanija snabdeva više od 250 ugostiteljskih objekata u Nemačkoj i Austriji, kao i preko 3.000 prodajnih mesta i supermarketa.

Među njima su veliki lanci poput Rewe, Edeka, V-Markt i Globus.

Kompanija sarađuje i sa brojnim food truckovima i restoranima brze hrane koji su sve popularniji u Nemačkoj.

Uvoz proizvoda iz celog regiona

U okviru poslovanja uvozi se više od 40 proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije.

Među njima su kajmak iz Srbije, ajvar iz Severne Makedonije, sarajevski somuni i pite, kao i vina iz Hrvatske.

Husejdić kaže da je njegova kompanija danas važan dobavljač za balkanske restorane širom Evrope.

U Minhenu poseduje i dva restorana - „La Fayette München“ i piceriju „Little Italy bei La Fayette“, koje posećuju sportisti, glumci i biznismeni.

Porodica kao najveći oslonac

Veliku podršku tokom celog poslovnog puta pružali su mu supruga Fatima i sin Adis.

- Adis već ima značajnu ulogu u daljem razvoju kompanije. Bez zdrave porodice nema ni pravog uspeha - poručio je Husejdić.