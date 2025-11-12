Slušaj vest

Rastuće cene već duže vreme pogađaju građane Austrije, a sve češće se zatvaraju i ugostiteljski objekti. Najnovija žrtva ekonomske krize je jedan poznati bečki lanac donera, koji je završio u stečaju.

Kvart Favoriten, poznat kao središte bečke doner-kulture, ostao je bez jedne od svojih prepoznatljivih adresa. Samo nekoliko metara od popularnog „Ferhat Dönera“ na Favoritner Hauptstraße nalazio se i štand „Ilkim Döner“, ali sada je potvrđeno da je kompanija u insolventnosti.

Nisu uspeli da izmire obaveze

U „Ilkim Döneru“ se do skoro mogao kupiti pileći döner za pet evra, dok je onaj sa govedinom koštao sedam evra. U ponudi su bili i hamburgeri, pice i različite turske specijalitete. Lanac je imao četiri lokala, dva u bečkom kvartu Favoriten i još dva u Leopoldštatu.

Foto: Profimedia

Na njihovom sajtu na turskom jeziku stajalo je:

- U pozadini radi tehnološki napredna kuhinja sa timom koji voli svoj posao i želi da vam pruži najbolju moguću uslugu.

Međutim, priča je sada završena. Prema izveštaju Alpskog udruženja poverilaca (AKV), Trgovinski sud u Beču je pokrenuo stečajni postupak, jer firma više nije mogla da ispunjava svoje finansijske obaveze.

Uzrok bankrota pod istragom

Postupak je pokrenut na zahtev jednog poverioca, a u okviru stečaja biće popisana i procenjena imovina kompanije. Tek nakon toga biće poznato da li će svi poverioci moći da naplate svoja potraživanja.

Uz to, nadležni organi trenutno ispituju razloge koji su doveli do propasti nekada popularnog lanca brze hrane.