U nastavku sage o poslovnom kolapsu holding kompanije za nekretnine preduzetnika Renea Benka, koji je stvorio najveći bankrot u istoriji austrijskog biznisa, dnevnik Kronen Cajtung i portal Njuz otkrili su moguću pozadinu odluke najbogatijeg Nemca, Klausa-Mihaela Kinea, da Benku poveri upravljanje kapitalom od nekoliko milijardi evra.

S obzirom na tok bankrota Benkove holding kompanije Signa, opšta je procena da će Kine ostati bez značajnog dela novca uloženog u Benkove projekte, pa interesovanje javnosti za to kako je i na koji način Benko uspeo da stekne poverenje Kinea, čije je bogatstvo časopis Forbs procenio na 38 milijardi dolara, ne jenjava.

Otkriven ključni igrač

- Naseo sam se na vrhunskog lopova. Nisam razumeo njegovu poslovnu mrežu - rekao je Kine o Benku u intervjuu za nemački 'Velt' sredinom ove godine. Međutim, Kronen Cajtung i Njuz su sklopili mozaik koji ukazuje na zaključak da iza Benkove iluzije i Kineove naivnosti stoji nešto drugo, ili bolje rečeno neko drugi. Glavni lik u priči o investicijama pomenutog nemačkog tajkuna u Signu, prema pomenutim izvorima, je Martin Vitig.

Vitig je zaposleni Kineovih kompanija koji je, prema nalazima Kronen Cajtunga i Njuza, „otvorio“ Kineova vrata Benku. Što samo po sebi ne bi bio problem da Vitig nije bio na Benkovom platnom spisku.

- Iz Signove filijale u Švajcarskoj, Benko je Vitigu isplatio 1,7 miliona evra. Sam ugovor između Signa i Vitiga je sastavljen na način da ukazuje na eksplozivan sukob interesa, dogovoreni iznosi su isplaćivani u ratama kada su se stekle odgovarajuće okolnosti. Klaus-Mihael Kine nije imao pojma o tome - tvrde pomenuti austrijski mediji.

Zauzvrat, dodaju, iz poverljivih imejlova koje su razmenili Vitig, Benko i Kine, jasno je da Vitig upoznaje osnivača Signe sa Kineom, opisujući ga kao „sjajnog preduzetnika“ i „uzbudljivu osobu“ i naglašavajući mogućnost projekata nekretnina u Kineovom rodnom gradu Hamburgu. Vitig je predložio i organizovao sastanak sa Benkom u proleće 2019. na nepoznatoj lokaciji, nakon čega je usledila večera u Kineovoj rezidenciji u Šindelegiju, u Švajcarskoj.

Dvostruka uloga

Austrijski mediji su dobili izjave i od Vitiga i od Kinea o Vitigovoj „dvostrukoj ulozi“ u razvoju saradnje Signa-Kine. Vitig je izrazio duboko žaljenje što nije obavestio Kinea o ugovoru koji je imao sa Benkom. Međutim, Vitig je jasno stavio do znanja da se radi o ugovorima sa Signom o brokerskim poslovima. U svakom slučaju, Vitig je izrazio spremnost da „prihvati posledice ovog kršenja poverenja“ i da podnese ostavku na sve pozicije u Kine+Nagelu sa trenutnim dejstvom.

- Ni gospodin Kine niti Kine Holding nisu imali nikakva saznanja o ovoj stvari - rečeno je iz kancelarije najvećeg nemačkog preduzetnika za Kronen Cajtung i Njuz.

Produženje pritvora

Mediji ne mogu da dobiju reakciju Renea Benka na ceo slučaj jer je donedavno jedan od najvećih austrijskih preduzetnika bio u pritvoru u okviru istrage o zloupotrebi poslovanja. Krajem jula, istražni sudija protiv Benka odbio je zahtev Benkovih advokata da se preduzetniku dozvoli da se brani sa slobode.

Stečaj holdinga Signa, otvoren u novembru 2023. godine, smatra se najvećim stečajem u istoriji austrijskog poslovanja, jer je imovina holdinga pre bankrota procenjena na 27 milijardi evra. Nakon holdinga, brojne kompanije unutar Signe, kao i bezbroj Benkovih dobavljača, podnele su zahtev za stečaj, tako da se ukupni finansijski obim „katastrofe“ još uvek utvrđuje. Kine je, na primer, priznao da je u Benkov projekat u Hamburgu, „Elbtover“, uložio oko pola milijarde evra i da će mu verovatno ponestati tog novca jer je morao biti formiran novi konzorcijum za završetak zgrade i ulaganje dodatnog kapitala.

Uzroci Benkovog pada pripisuju se prekomernom ulaganju u projekte nekretnina, čiju je likvidnost potkopao rast cena materijala, radova, energije i kamatnih stopa nakon „korona krize“. Jedan od Benkovih poznatijih poslova je lanac robnih kuća Galerija, koji je već prošao kroz tri stečajna postupka, a četvrti je na pomolu.