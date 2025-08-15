Slušaj vest

Mesara "Ernst Dehning" u gradu Šneverdingenu u Donjoj Saksoniji podnela je zahtev za bankrot. Prema izveštaju u Hamburger Abendblatu, postupak je pokrenut na sudu početkom jula. Tradicionalna mesara posluje više od 100 godina i poslednjih godina imala je filijale u Donjoj Saksoniji, Hamburgu, Bremenu, Saksoniji-Anhaltu i Berlinu.

U julu su četiri berlinske filijale prenete novom vlasniku, dok je jedna prodavnica u Hamburgu zatvorena u junu. Budućnost ostalih lokacija je još uvek neizvesna.

Vekovna tradicija u krizi

Mesara je osnovana 1912. godine i do danas je ostala porodični biznis. Prve prodajne štandove otvorila je u Hamburgu šezdesetih godina prošlog veka, a tokom narednih decenija proširila se na brojne mesare u nekoliko saveznih država, od kojih su neke kasnije zatvorene. Kompanija trenutno posluje iz 9 prodavnica u četiri nemačke države.

U vreme podnošenja zahteva za bankrot početkom maja, "Dehning" je zapošljavao oko 150 radnika, a trenutno ih je ostalo oko 90. Prema rečima stečajnog upravnika, nije bilo otpuštanja, oko 40 zaposlenih je prešlo kod novog vlasnika zajedno sa berlinskim filijalama, dok je 20 dalo otkaz.

Rastući troškovi i promene na tržištu

Direktor Rolf-Diter Miler, koji je ceo svoj radni vek proveo u "Dehningu", naveo je značajno povećanje plata i troškova nabavke kao glavne razloge za bankrot. Pored toga, ponašanje potrošača se promenilo, potrošnja mesa se smanjuje, a strukturne promene u maloprodaji dodatno opterećuju poslovanje. Pored toga, dugoročni nedostatak kvalifikovanog osoblja znatno je otežao rad kompanije.

Stečajni upravnik Sebastijan Ludolfs naglasio je da se poslovanje nastavlja, uključujući proizvodnju u matičnoj kompaniji u Šneverdingenu, ali da se sada traže investitori. „Želimo da pronađemo rešenje do kraja novembra“, rekao je Ludolfs. Od toga zavisi i sudbina preostalih 90 zaposlenih.

Opadanje tradicionalnih mesara u Nemačkoj

Stečaj mesara Dehning je deo šireg trenda, u Nemačkoj sve više malih mesara zatvara svoja vrata, posebno onih sa dugom tradicijom. Na primer, u Hamburgu je broj mesara pao sa 112 u 2013. na 95 u 2023. godini.