Srpski turisti do crnogorskog primorja najčešće putuju automobilom, a trajanje puta uglavnom zavisi od trase koju odaberu.

Najkraća ruta po broju kilometara vodi preko Bosne i Hercegovine i Trebinja, kroz Hercegovinu regionalnim putevima ka Jadranu. Putovanje kolima iz Srbije prema Crnoj Gori i tokom 2026. godine ostaje jedna od najpopularnijih letnjih ruta, dok ukupni troškovi zavise od izabrane deonice, potrošnje goriva i tipa vozila.

Najveći broj putnika ide ka Budvi, Kotoru i Baru, a u praksi se putovanje svodi na dve najčešće opcije - magistralni pravac preko Zlatibora ili kombinaciju auto-puta kroz Srbiju sa nastavkom vožnje kroz Crnu Goru. Razlika između ove dve rute nije samo u udobnosti vožnje, već i u vremenu putovanja, potrošnji goriva i troškovima putarine.

Najčešće korišćena magistralna trasa prolazi preko Beograda, Čačka, Požege, Zlatibora, Užica i Prijepolja do graničnih prelaza Gostun ili Jabuka, a zatim dalje preko Bijelog Polja, Mojkovca i Kolašina prema Podgorici i crnogorskom primorju. Reč je o tradicionalnom putnom pravcu kroz planinske predele, koji i dalje koristi najveći broj putnika.

Na ovoj ruti nema klasičnih auto-putarina, ali je potrošnja goriva uglavnom veća zbog brojnih uspona, krivina i sporije vožnje tokom letnje sezone. U praksi, trošak goriva u jednom smeru iznosi oko 45 do 65 evra za manja vozila, između 55 i 75 evra za automobile srednje klase, dok SUV modeli i veća vozila troše od 65 do 85 evra.

Magistralni put je tokom sezone poznat po gužvama, naročito na Zlatiboru i na užim deonicama kroz Crnu Goru, ali uprkos tome ostaje najdirektniji i najčešće birani pravac.

Druga mogućnost podrazumeva korišćenje auto-puta kroz Srbiju uz nastavak magistralom kroz Crnu Goru.

U tom slučaju vozi se pravcem Beograd-Čačak-Požega, uz korišćenje auto-puta „Miloš Veliki“, nakon čega se put nastavlja prema Zlatiboru, granici, Podgorici i primorju. Ova ruta omogućava brže i rasterećenije putovanje kroz Srbiju.

Putarina u Srbiji na relaciji Beograd-Čačak iznosi oko 360 dinara, dok deonica Beograd-Požega košta oko 780 dinara. U Crnoj Gori dodatno se plaćaju auto-put Smokovac-Mateševo u iznosu od 3,5 evra i tunel Sozina 2,5 evra, pa ukupni trošak putarina u jednom pravcu iznosi oko 10 do 12 evra.

Troškovi goriva ostaju približno isti kao i kod magistralne rute i kreću se od oko 45 do 85 evra, u zavisnosti od vozila i načina vožnje.

Kada se saberu gorivo i putarine, ukupni trošak putovanja automobilom iz Srbije do crnogorskog primorja u jednom pravcu realno se kreće između 65 i 140 evra.

Cena autobuske karte na istoj relaciji uglavnom iznosi od 35 do 60 evra do Budve, odnosno između 40 i 65 evra do Kotora ili Bara, dok putovanje traje od osam do 12 sati, u zavisnosti od gužvi i čekanja na granici.

U praksi, glavna razlika između magistrale i auto-puta nije toliko u ceni, koliko u samom iskustvu vožnje. Magistrala ostaje klasičan i direktan put kroz planinske predele, dok auto-put kroz Srbiju pruža više komfora i stabilniju vožnju u prvom delu puta. Na kraju se obe rute spajaju prema crnogorskom primorju, gde letnje gužve često više utiču na ukupno trajanje putovanja nego sama udaljenost.