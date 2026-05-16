Novi Sad će danas biti domaćin svečanog otvaranja 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, jedne od najznačajnijih manifestacija u oblasti agrara u regionu. Kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede Srbije, otvaranju će, pored ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragana Glamočića, prisustvovati i ministar poljoprivrede Češke Martin Šebestjan.

Svečano otvaranje 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma biće održano na Novosadskom sajmu, u salama , 4, 5 i 6 Kongresnog centra "Master" u 19 časova.

Pored dvojice ministara, prisutnima će se na otvaranju obratiti i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković.

Sajam se održava od subote 16. maja do četvrtka 21 maja, a kako se navodi u saopštenju, biće prikazana najnovija dostignuća u oblasti poljoprivrede i pratećim industrijama.

Dodaje se da će na štandu Ministarstva dežurati predstavnici Uprave za agrarna plaćanja i poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi, koji će poljoprivrednim proizvođačima pružati sve neophodne informacije u vezi sa podsticajima, IPARD programom, konkursima i administrativnim procedurama.

U okviru stručnog programa, u salama Master centra biće organizovana predavanja, prezentacije i panel-diskusije posvećene najaktuelnijim temama u agraru, navodi se u saopštenju.

Ističe se da će pod pokroviteljstvom Ministarstva i ove godien biti organizovana Nacionalna izložba stoke, dok će u Hali 1A biti organizovana Izložba organskih proizvoda, proizvoda sa oznakama geografskog porekla i zanatskog piva, koju Ministarstvo realizuje u saradnji sa Nacionalnim udruženjem za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organika", Savezom proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije "Original Srbija" i Udruženjem malih nezavisnih pivara Srbije.