Slušaj vest

LOZNICA - Javni konkurs za izradu idejnog rešenja maskote grada koja će predstavljati Loznicu na međunarodnoj izložbi EKSPO 2027. godine, danas je raspisao Grad Loznica. Cilj je izbor originalnog i prepoznatljivog simbola koji će na savremen način predstaviti duh, tradiciju i obeležja Loznice, a konkurs je otvoren za fizička i pravna lica sa teritorije Srbije, saopšteno je danas iz gradske uprave.

Buduća maskota, prema uslovima konkursa, treba da bude vizuelno jednostavna, pogodna za izradu suvenira, scenskih figura, animacije, kostima i različitih grafičkih primena. Poseban akcenat stavljen je na upotrebu prirodnih materijala, pa rešenje mora biti prilagođeno izradi tehnikom filca, uz upotrebu vune bojene prirodnim bojama biljnog porekla. Prijava treba da sadrži osnovne podatke o učesniku, naziv maskote, fotografije, ili rendere iz više uglova, kratko obrazloženje idejnog rešenja, kao i opis materijala i načina izrade, napominje se u saopštenju.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji grada Loznice, odnosno od danas, a prijave se podnose preko pisarnice gradske uprave, u zatvorenoj koverti sa naznakom za Komisiju za sprovođenje konkursa.

Obezbeđene su i novčane nagrade za najbolja idejna rešenja, prva je 200.000 dinara, druga 150.000 i treća 100.000 dinara, saopštila je gradska uprava.