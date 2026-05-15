Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas na Biznis samitu u Beogradu da Srbija i u postojećim geopolitičkim okolnostima vodi izbalansiranu politiku, vodeći računa o nacionalnim i državnim interesima, uvažavajući druge i ukazao da to nije politika slabosti, već mudrosti.

Kako je rekao, Srbiju vidi na svojoj, sopstvenoj stolici.

- Srbiju vidim da sedi i dalje na našoj, srpskoj stolici. Da donosi najvažnije odluke, strateške, ali da vodi računa o nacionalnim i državnim interesima. Kada pričamo o suverenoj politici jedne države, ona ne isključuje uvažavanje međunarodnih odnosa, nego razumevanje svega što se dešava. To bi trebalo da rade svi ozbiljni i politički zreli narodi. Situacija je sve složenija. Veliki su događaji pred nama - rekao je Vučević.

Dodao je da je ekonomija, kao sastavni deo politike, veoma izražena.

- Globalna podela je najizraženija. Gde kupujete naftu, od koga kupujete gas. Verujem da ćemo imati dobre vesti za građane. Vodimo izbalansiranu politiku, i to nije politika slabosti, već politiku mudrosti. Zašto bi mi unapred pokazivali karte. Mi donosimo odluke o našim interesima i ciljevima - rekao je Vučević.

Istakao je da je sve što se dešavalo u poslednjih 18 meseci uticalo na ekonomiju Srbije, a da je globalna ekonomija tek posebna stvar.

- Ono što je možda i najveći problem je nepredvidivost. To je pitanje za dalje odnose na tržištu. Svet je ušao u fazu nepredvidivosti. Mi treba da se sačuvamo, da ne trčimo ovaj put, nego da sačuvamo državu. Ovo nisu floskule - poručio je on.

Foto: Nemanja Nikolić

On je istakao da je za realizaciju plana Srbija 2030-2035. potreban legitimitet na izborima, piše Juronjuz.

- Potrebno je da dobijemo podršku građani na izborima kako bi pokazali da imamo plan kuda bi trebalo da se krećemo. Ti planovi u jednoj meri zavise od nas, a nekada postoje okolnosti koje su izvan našeg domašaja. Mi treba da se fokusiramo na ono što je do nas, da se neke stvari pojednostave, da se spuste političke tenzije - rekao je Vučević.

Objasnio je da je nemoguće da se kaže da ćemo se u budućnosti fokusirati samo na energetiku, a na neke druge stvari da nećemo.

- Sve to zajedno je jedan paket koji je potreban za napredak. Po meni bi bilo opasno da fregmentiramo da je nešto u fokusu, a da druge stvari nisu bitne - rekao je on.

"Afrički kontinent sve konkurentniji"

Govoreći o investitorima i ekonomskom tržištu, Vučević je rekao da je politička stabilnost preduslov svih preduslova za privlačenje investicija.

- Milion malih stvari, malih privrednika, njihovih problema. Mir, politička stabilnost, to je preduslov svih preduslova. Ja bih ponovio ono što sam rekao i predvidivost. Ljudi koji donose važne odluke hoće da imaju tu predvidivost, kao jedan vid sigurnosti i spokoja. Da građani znaju da država ide u dobrom pravcu, tada oni pokazuju svoje zadovoljstvo i daju podršku - rekao je Vučević.

On je dodao da je potrebno konstantno otvaranje novih tržišta na kojima smo konkurentni.

- To je sada pitanje za Privrednu komoru. Gde treba da se fokusiramo, zašto se nekih tržišta olako odričemo. Ja sam bio u prilici da posetim Indoneziju, pa to je neverovatno šta sve možete da vidite u tom delu sveta. Ja mislim da je afrički kontinent sve konkurentniji, ne bi se tamo Amerikanci, Kinezi i Evropljani džabe tamo pojavljivali - objasnio je on.

Ekspo razvojna šansa za Srbiju i njene građane

Miloš Vučević je istakao da je Ekspo velika prilika za Srbiju i da će je na bolje promeniti.

"Verujem da će Ekspo promeniti državu na bolje. Verujem da ćemo biti dobri domaćini. Pričao sam sa Sinišom baš o tome kako će to izgledati, da svi zvaničnici budu na tom prostoru i da to sve bude dobro organizovano. Jedva čekam narednu godinu. Predsednik Vučić je juče posetio gradilište i rekao da je ovo pitanje istorije i budućnosti", rekao je Vučević.