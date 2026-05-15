Na stočnoj pijaci u Užicu došlo je do rasta prodajnih cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na480 din/kg i krava za klanje SM rase na dominantnih 330 din/kg. Za razliku od njih niža je bila prodajna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 460 din/ kg.

Protekle je sedmice dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma dostigla je iznosod čak 550 din/kg u klanicamana području pirotskog regiona. Sem njih klaničari sa ovog područja otkupljivali su telad SM rase po dominantnoj otkupnoj ceni od 850 din/kg i krave za klanje SM rase za 250 din/kg.

Prasići i do 450 dinara za kilogram

Evidentiran je rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilogramana stočnoj pijaci u Pirotu. Dominirao je iznos od 450 din/kg kao kod grla telesne mase do 15 kilograma. Ponuda je bila dobra, a i promet obe kategorije prasadi bio jena zavidnom nivou.

Prasad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Kraljevu. Prodaja grla telesne mase od 16 do 25 kilograma odvijala se najčešće za 350 din/kg.

Jagnjad drže prošlonedeljni nivo

Klaničari sa područja braničevskog regiona protekle su sedmiceotkupljivali jagnjad po dominantnoj ceni od 500 din/kg. Sem njih otkupljivali su i ovce koje su plaćali200 din/kg. Iste kategorije ovaca mogle su se pazariti i na stočnoj pijaci u Požarevcu a i cene ovih poljoprivrednih proizvoda bile su identične pijačnim kao i prethodnih nekoliko sedmica za nama.

Najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 580 din/kg u klanicama na području Pirota i okolnih mesta ovog regiona. Obim ponude i otkupa, takođe je bio na prošlonedeljnom nivou, piše STIPS, prenosi Agroklub.