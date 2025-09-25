Slušaj vest

U klanicama na području podrinjskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja telesne mase iznad 120 kilograma na dominantnih 190 din/kg i pada otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih 260 din/kg.

Otkupna cena teladi bila je niža u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području mačvanskog regiona gde je dominirao iznos od 920 din/kg. Niža je bila i otkupna cena tovne junadi težine iznad 480 kilograma koja su najčešće otkupljivana za 400 din/kg, prenosi STIPS.

U Kikindi je protekle sedmice zabeležen rast otkupne cene tovne junadi SM rase težine iznad 480 kilograma na dominantnih 450 din/kg, uz prosečnu ponudu i slab obim otkupljenih grla.

– Otkupna cena tovnih bikova težih od 500 kilograma bila je viša u klanicama na području podunavskog regiona, jer je dominirao iznos od 440 din/kg. U klanicama na području moravičkog regiona otkupljivana su teladi SM rase težine do 160 kilograma po ceni od 730 do 750 din/kg, tovna junad SM rase po ceni od 340 din/kg i tovni bikovi SM rase po ceni od 350 din/kg – navodi se u novom izveštaju.

Klaničari sa područja jablaničkog regiona nisu menjali otkupne cene u odnosu na prethodni period, pa je u kategoriji tovnih bikova telesne mase iznad 500 kilograma dominirao iznos od 440 din/kg, a kod krava za klanje SM rase iznos od 240 din/kg. Nije bilo promene otkupnih cena ni u klanicama na području južnobačkog regiona, gde je u kategoriji tovne junadi iznad 480 kilograma dominirao iznos od 450 din/kg.

Niže otkupne cene prasadi i tovnih svinja

– Pad otkupnih cene prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 300 din/kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih 240 din/kg zabeležen je u klanicama na teritoriji mačvanskog regiona.

U klanicama na području jablaničkog regiona prasad od 16 do 25 kilograma otkupljivana su po dominantnoj ceni od 280 din/kg, a tovne svinje teže od 120 kilograma po dominantnoj ceni od 180 din/kg. Dominantna otkupna cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma iznosila je 320 din/kg, dok su za otkupljene tovne svinje proizvođači mogli dobiti od 225 do 240 din/kg, u zavisnosti od kategorije, u klanicama na području južnobačkog regiona.

– Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona otkupljivali su prasad u kategoriji od 16 do 25 kilograma po dominantoj ceni od 400 din/kg i tovne svinje od 80 do 120 kilograma po ceni od 260 din/kg. Ponuda prasadi bila je slaba, dok je ponuda tovnih svinja bila dobra – izveštava STIPS.

Jagnjad skuplja na području Mačve

U klanicama na području mačvanskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period uprkos dobroj ponudi, jer su odgajivači za otkup grla ove kategorije ovaca dobijali 500 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u klanicama na području sremskog regiona, jer se otkup najčešće odvijao za 450 din/kg.

– Pad prodajne cene jagnjadi zabeležen je i na stočnoj pijaci u Užicu, a razlog je dosta dobra ponuda i nešto slabija prodaja. Dominirao je iznos od 430 din/kg. Za razliku od pijace, u klanicama na području zlatiborskog regiona došlo je do rasta cene jagnjadi, pa se ona izjednačila sa cenom na pijaci, jer je dominirao iznos od 430 din/kg, piše Agroklub.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu mogla su se pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 450 din/kg, jarad čija je dominantna cena iznosila 400 din/kg i ovce koje su se najčešće prodavale za 180 din/kg.