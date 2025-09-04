Slušaj vest

Dominantna cena bikova simentalske rase telesne mase iznad 500 kilograma dostigla je iznos od 550 din/kg, što je rekordna cena ove kategorije goveda od kada STIPS prati tržište poljoprivrednih proizvoda u Srbiji. Kako navode u novom izveštaju, zabeležena je slaba ponuda junadi i prosečna ponuda bikova.

– Zabeležen je rast otkupnih cena u klanicama na području pčinjskog regiona protekle sedmice, pa se otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma odvijao po ceni od 460 din/kg, dok je otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase iznad 500 kilograma iznosila 450 din/kg – navodi se.

U klanicama na području podrinjskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase iznad 500 kilograma u odnosu na prethodni period, a dominirao je iznos od 450 din/kg.

– Klaničari sa područja šumadijskog regiona po višoj su ceni, u odnosu na prethodni period, otkupljivali krave za klanje SM rase. Dominirao je iznos od 270 dinara po kilogramu – navodi STIPS.

U klanicama na području južnobanatskog regiona tovna junad telesne mase iznad 480 kilograma otkupljivana su po dominantnoj ceni od 420 din/kg.

Varirale cene prasadi i svinja

Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do pada prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, a dominirao je iznos od 320 din/kg.

– Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području podrinjskog regiona, jer je dominirao iznos od 260 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta dominantne cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma na 230 din/kg, pada cene tovnih svinja težih od 120 kilograma na 190 din/kg i krmača za klanje na dominantnih 170 din/kg.

Dominantna otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma iznosila je 320 din/kg u klanicama na području južnobačkog regiona tokom poslednje sedmice avgusta. Otkupljivane su i tovne svinje u kategoriji od 80 do 120 kilograma, po dominantnoj ceni od 240 din/kg i tovne svinje teže od 120 kilograma po dominantnoj ceni od 225 din/kg.

Cene jagnjadi i jaradi

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu je zabeležena dominirala je cena jagnjadi od 430 din/kg. Evidentirana je i ponuda dviski po ceni od 200 din/kg, ovaca po ceni od 190 din/kg i jaradi koja su se najčeće mogla pazariti po ceni od 400 din/kg.

– Vrlo slaba ponuda jagnjadi protekle sedmice uslovila je rast otkupne cene ove kategorije ovaca u klanicama na području srednjebanatskog regiona, pa je dominirao iznos od 430 din/kg. Dominantna cena jagnjadi još uvek je 600 din/kg na pijaci žive stoke u Nišu – navodi se u izveštaju.