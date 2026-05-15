O slučaju pedesetogodišnjeg građevinskog radnika Branka D, specijalizovanog za postavljanje gipsanih ploča i uređenje enterijera, piše austrijski Hojte.

Branko je rekao da je četiri meseca radio na projektu luksuznog hotela u centru Beča, ali da nikada nije dobio punu platu za svoj rad.

- Moram da radim za svoju decu - rekao je austrijskim medijima, objašnjavajući da nezaposlenost "nije opcija".

Situacija je dodatno eskalirala nakon nesreće na radu. Tvrdi da je povređen dok je nosio tešku ploču na skeli.

- Drvo se polomilo i povredio sam rame. Ljudi su me odveli u bolnicu - prisetio se Branko, dodajući da je nekoliko dana bio potpuno "van stroja".

Uprkos lekarskim preporukama i činjenici da još nije bio spreman da se vrati na posao, tvrdi da je njegov poslodavac insistirala da se vrati na gradilište. Kada je to odbio, brzo je otpušten.

- Ako bilo šta kažeš, odmah si gotov - prepričava Branko njene reči za Hojte.

Prema pisanju austrijskih medija, Branko nije jedini radnik koji čeka isplatu zarađene plate. Još jedanaest građevinskih radnika sa istog projekta navodno potražuje svoj novac i obratilo se Komori rada u Beču.

Komora tvrdi da su radnici zaposleni preko "sumnjivog podizvođača" koji navodno nije imao ni potrebnu dozvolu za rad. Takve kompanije, kažu, često završavaju u stečaju ili su registrovane u inostranstvu, što austrijskim institucijama otežava njihovo gonjenje.

Komora rada sada pokušava da pomogne Branku i ostalim radnicima da naplate dugove koji, prema njihovim rečima, iznose skoro 13.000 evra po radniku.