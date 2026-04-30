Slušaj vest

Stopa bolovanja u Teslinoj fabrici u Grünhajdeu u Nemačkoj postala je natprosečno visoka. A, onda je kompanija počela da obustavlja isplatu plate onima koji su dugo na bolovanju što je izazvalo gnev radnika. Stručnjaci za radno pravo ovaj postupak smatraju veoma problematičnim, što otvara novu raspravu o tome kakva su prava radnika u Nemačkoj 2026. godine.

Čak se i sam Elon Mask uključio u raspravu o visokom broju bolovanja u svojoj fabrici. Menadžeri Tesle posećivali su radnike kod kuće dok su bili na bolovanju kkao bi preverili da li su zaista bolesni.

U međuvremenu uprava fabrike uspela da smanji broj izostanaka na trećinu početne vrednosti.

Prosečna stopa bolovanja u Nemačkoj iznosi oko 5,4 odsto, dok su u Tesli ti izostanci godinama bili predmet spora. Direktor fabrike Andre Tireg oštro je kritikovao radnike koji "nemaju volje da dođu na posao“ i poručio da u Grünhajdeu nema mesta za one koji "ujutru ne mogu da ustanu iz kreveta“.

Obustava isplate plata

Kako bi stali na put sve većem broju bolovanja menadžemet Tesle sve češće obustavlja isplatu zarade zaposlenima na bolovanju. Obrazloženje kompanije je da se ne radi o novoj, već o istoj bolesti zbog koje je radnik već ranije odsustvovao. Prema zakonu, poslodavac je dužan da isplaćuje zaradu najviše šest nedelja za istu bolest, nakon čega trošak preuzima zdravstveno osiguranje.

Tesla u pismima tvrdi da osiguravajuće kuće često netačno navode da nije bilo prethodnih povezanih bolesti kako bi izbegle plaćanje naknade. Zbog toga od radnika zahtevaju:

Dokaz da je reč o novoj bolesti

Detaljan opis zdravstvenih tegoba i njihov uticaj na radnu sposobnost

Oslobađanje lekara obaveze čuvanja lekarske tajne Upozorenje pravnika

Stručnjaci za radno pravo, poput advokata Volkera Gercela, smatraju ovakvo postupanje „pravno upitnim“. Navode da Tesla koristi ove mere kao ekonomski i psihološki pritisak na zaposlene. Čak i ako radnik tuži i dobije spor, Tesla bi samo morala naknadno da isplati zaradu, bez ozbiljnijih sankcija.

Profesor Gregor Tizing sa Univerziteta u Bonu takođe dovodi u pitanje zakonitost Teslinih zahteva. Naglašava da nijedan zaposleni nije dužan da sam iznosi lekarske dijagnoze niti lekar sme sa Teslom da razgovara o istoriji bolesti van onoga što piše u zvaničnoj potvrdi o privremenoj sprečenosti za rad.

Loši uslovi rada kao uzrok bolesti?