Novi propis Evropske unije zahtevaju da svi mobilni telefoni koji se prodaju u bloku imaju baterije koje korisnik može da zameni sam.

To pravilo deo je ažuriranog zakonodavstva EU o baterijama, usvojenog 2023. godine, i stupiće na snagu 18. februara 2027. Tako će proizvođači biti primorani da dizajniraju pametne telefone sa baterijama koje korisnici mogu lako sami da zamene, što označava pomak od zatvorenih dizajna koji su dominirali industrijom poslednjih godina.

Stručnjaci smatraju da će se sve ovo proširiti daleko van Evrope sa značajnim uticajem i na druga tržišta, kao što je recimo afričko.

Kako je preneo sajt "Benčmark”, direktiva takođe donosi i obavezu da svi telefoni koji se prodaju u EU moraju da koriste USB-C punjač. Sve ovo moglo bi da produžit vek trajanja telefona, a u tekstu se navodi da je reč o jednoj od najvećih promena u ovoj industriji u poslednjih deset godina, a obaveza o lako zamenjivim baterijama ( bez specijalnih alata kao što je sada slučaj) važiće i za proizvođače tableta.

Foto: Shutterstock

Ističe se i da će proizvođači morati da obezbede dostupnost rezervnih baterija najmanje pet godina nakon prestanka prodaje određenog modela. Cilj ovih poteza i mera je jasan - produžiti životni vek uređaja i smanjiti količinu elektronskog otpada, koji u Evropi dostiže milione tona godišnje. Navode i da ta promena direktno rešava jedan od najvećih problema današnjih telefona. Kada baterija oslabi, korisnici često nemaju jednostavan način zamene, pa se odlučuju za kupovinu novog uređaja. EU sada želi da taj model "prisilne zamene” praktično eliminiše.

Paralelno sa tim, EU je već uvela obavezan USB-C standard za punjenje mobilnog telefona i tableta od 2024. godine, čime se dodatno smanjuje elektronski otpad i povećava kompatibilnost uređaja.

- Očekuje se da će ova regulativa imati globalni uticaj, jer proizvođači retko prave posebne verzije uređaja samo za jedno tržište. Kao što je USB-C postao globalni standard, sličan scenario sada se očekuje i za zamenjive baterije. Za korisnike to znači duži vek uređaja, niže troškove održavanja i veću kontrolu nad sopstvenim uređajem. S druge strane, proizvođači će morati da redefinišu dizajn, što može dovesti do debljih uređaja ili kompromisa u vezi sa karakteristikama vodootpornosti. Jedno je sigurno era potpuno zatvorenih telefona polako se bliži kraju, a 2027. bi mogla označiti povratak uređaja koje korisnik zaista može sam da popravi - prenosi "Oliv pres”.

Podsetimo, još od kraja 2024. svi mobilni telefoni, digitalni foto-aparati, slušalice, ručne konzole za video-igre, prenosivi zvučnici, e-čitači, tastature, miševi, prenosivi navigacijski sistemi i slušalice koje se prodaju u EU moraju da imaju univerzalnu USB utičnicu za punjenje, tipa C. Od juče to zvanično važi i za laptopove.

Ovakva inicijativa potekla je još 2022. od Obora za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Evropskog parlamenta. Krenulo se od podatka da svake godine u Evropskoj uniji gotovo 13 tona punjača završi na otpadu, što su zaštitnici kupaca smatrali zabrinjavajućim. Tadašnje procene bile su da potrošači na kupovinu dodatnih punjača potroše oko 250 miliona evra godišnje, a kupci se vrlo često žale na cene uređaja koji se prodaju bez punjača.

Zbog toga novi propisi predstavljaju veliku prednost za sve građane koji su do sada morali da kupuju različite punjače za uređaje i većina ima pune fioke starih modela. Evropska komisija je 2009. godine omogućila glavnim proizvođačima na tržištu da donesu zajedničko rešenje, što je dovelo do smanjenja vrsta punjača, ali ne i do jedinstvenog punjača.