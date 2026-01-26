Slušaj vest

Ako imate utisak da se telefon pregreva i baterija nestaje čim otvorite Instagram, niste umislili. Ova aplikacija je poznata kao jedan od najvećih potrošača baterije, jer u pozadini stalno osvežava sadržaj, učitava video snimke, koristi kameru za efekte i drži procesor aktivnim čak i kada je ne koristite.

Jednostavna podešavanja

Međutim postoji nekoliko jednostavnih podešavanja koja mogu drastično da smanje potrošnju baterije, a da Instagram i dalje radi gotovo isto kao pre.

U samoj aplikaciji postoji opcija koju mnogi nikada ne uključe. Uđite na svoj profil, otvorite "Settings and privacy", zatim "Data usage and media quality" i aktivirajte Use less mobile data. Time sprečavate automatsko učitavanje video klipova u visokom kvalitetu, što odmah smanjuje opterećenje baterije i potrošnju interneta.

Još veći efekat postiže se kada ograničite rad aplikacije u pozadini. Na Android telefonima to se radi kroz Podešavanja, Baterija i pozadinsku aktivnost, dok na iPhone uređajima treba isključiti Background App Refresh za Instagram. Bez ove promene, aplikacija često ostaje aktivna i kada mislite da je zatvorena.

Isključiti Background na Androidu

Android korisnici mogu da odu i korak dalje tako što će isključiti Background data za Instagram. Na taj način aplikacija nema pristup internetu dok nije otvorena na ekranu, što znači manje zagrevanja i znatno sporije pražnjenje baterije.

Dodatnu uštedu donosi i uključivanje tamnog režima, posebno na telefonima sa OLED ekranima, kao i isključivanje High-quality uploads opcije u Instagram podešavanjima. Time se rasterećuju i procesor i mreža, bez vidljivog gubitka kvaliteta za većinu korisnika.