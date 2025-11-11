Slušaj vest

Za ovaj posao nije potrebna diploma, poznavanje engleskog jezika ili rada na računaru, a zarada se predstavlja kao izuzetno dobra. Sve što je, navodno, potrebno jeste pametan telefon, nekoliko minuta slobodnog vremena tokom dana i početno ulaganje od nekoliko stotina evra.

Na prvi pogled, sve deluje jednostavno i primamljivo, dok se ne otkrije šta se zapravo krije iza ovakvih ponuda. Crno tržište rudarenja putem različitih aplikacija sve je prisutnije u Srbiji, a broj onih koji preko društvenih mreža uvlače ljude u ovu vrstu internet prevare, svakodnevno raste.

Svako ko se odluči da uđe u ovakav posao mora da bude spreman da se već na samom početku oprosti od uloženog novca, jer sve može da propadne u roku od jednog dana. Ipak, ima i onih koji tvrde da su uspeli da dupliraju ulog za samo dve nedelje.

- Kada vratiš uloženo, dalje se kockaš sa tuđim parama. Ako propadne, nema veze, jer nisu tvoje, a i ne ulažeš mnogo truda - priča Lazar iz Beograda, koji je nedavno počeo da „rudari“ preko aplikacije.

Upravo ovakvim pričama pojedinci mame ljude da im se pridruže. Malo njih, međutim, zna da se iza svega krije klasičan piramidalni sistem, u kojem najveću korist ostvaruju oni koji prve druge uvlače u „posao“. Lazar objašnjava da sve počinje tako što osobe koje su već uključene u sistem instaliraju aplikaciju novim učesnicima, nakon čega se novac uplaćuje u tačno određenoj menjačnici. Minimalno ulaganje je 500 evra, a moguća su i veća ulaganja. Ako se u „posao“ uvedu prijatelji, tvrdi naš sagovornik, zarada raste.

Foto: Shutterstock

- Za prvi mesec sam vratio uloženo i zaradio još 2.000 evra. Sve što treba da radite jeste da nekoliko puta dnevno, u tačno vreme, koristite telefon – kopirate kod koji vam stigne u grupu i prosledite ga dalje. Stanje na računu se povećava svakog dana, u zavisnosti od uloženog novca i broja ljudi koje ste uključili - kaže on.

Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica, ističe da je današnja makroekonomska situacija izuzetno dinamična i da to otvara prostor za različite oblike prevara:

- U svetu se paralelno odvijaju trgovinski i vojni sukobi, a u pozadini se vode i finansijski ratovi nižeg nivoa. To su različiti pozivi da se učestvuje u šemama koje obećavaju brzu i laku zaradu. Ljudi bivaju ubačeni u WhatsApp ili Viber grupe, gde botovi vode razgovore i podstiču interesovanje. Trenutno su najzastupljenije prevare povezane sa tzv. kriptovalutama, kriptoulaganjima i kriptorudarenjem. U takvim grupama ciljano se obraćaju amaterima i predstavljaju im se priče o lakoj zaradi i velikim bonusima.

Uzelac naglašava da je ključno da građani nauče da prepoznaju ovakve prevare i da reaguju na vreme:

- Obavezno nam pišite i prijavite ovakve slučajeve. Svrha je da podignemo svest o ovim pojavama koje nisu ništa drugo do izvlačenje novca od građana – novca koji se kasnije koristi u prevarnim šemama van domašaja našeg pravosudnog sistema. Ako svoj novac plasirate van Srbije, bilo kroz ulaganje ili druge oblike transfera, niko vas u toj situaciji ne može zaštititi osim vas samih.