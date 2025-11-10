Slušaj vest

Jaz u platama u Evropskoj uniji i visina mesečnih primanja predstavlja uvek aktuelnu temu oko koje se kako predstavnici vlasti tako i građani često ne slažu.

Na dan 1. januara 2025. godine, u 22 od 27 zemalja Evropske unije postojala je zakonski utvrđena minimalna plata. Ipak, visina minimalne plate u nekim zemljama i dalje pokazuju velike razlike među, ali se nejednakosti značajno smanjuju kada se uzmu u obzir razlike u cenama života.

U deset zemalja EU minimalne plate su bil ispod 1.000 evra mesečno:

1. Bugarska (551),

2. Mađarska (707),

3. Letonija (740),

4. Rumunija (814),

5. Slovačka (816),

6. Češka (826),

7. Estonija (886),

8. Malta (961),

9. Grčka (968)

10. Hrvatska (970).

Šest zemalja imalo je minimalne plate između 1.000 i 1.500 evra mesečno: Kipar (1.000), Portugalija (1.015), Litvanija (1.038), Poljska (1.091), Slovenija (1.278) i Španija (1.381).U preostalih šest zemalja minimalne plate prelazile su 1.500 evra mesečno: Francuska (1.802), Belgija (2.070), Nemačka (2.161), Holandija (2.193), Irska (2.282) i Luksemburg (2.638).

Manje razlike kada se uzmu u obzir razlike u cenama života

Najviša minimalna plata u EU bila je 4,8 puta veća od najniže, ali nakon prilagođavanja za razlike u cenama života, minimalne plate su se kretale od 878 PPS (veštačka monetarna jedinica koju koristi Eurostat za izražavanje nacionalnih ekonomskih podataka, prilagođena razlikama u cenama između zemalja) u Estoniji do 1.992 PPS u Nemačkoj. U tom slučaju, najviša plata bila je 2,3 puta veća od najniže.

U 2022. godini minimalne plate u Francuskoj, Portugalu i Sloveniji iznosile su više od 60 odsto prosečnih bruto mesečnih zarada (66 posto). Nasuprot tome, u Belgiji (49 posto), Malti (46 posto) te Estoniji i Letoniji (po 43 postoi) minimalne plate bile su znatno niže u odnosu na prosečne zarade.Podaci o minimalnim i prosečnim platama prikazani su u bruto iznosu, pre odbitaka poreza i doprinosa.

Kada je minimalna zarada određena po satu, kao što je slučaj u Nemačkoj, Francuskoj, Irskoj i Holandiji, preračunata je na mesečni iznos.

Takođe, u zemljama gde se ona isplaćuje više od 12 meseci godišnje, poput Grčke, Španije i Portugala, podaci su odgovarajuće prilagođeni. Srednje zarade obuhvataju bruto mesečne prihode zaposlenih na puno i nepuno radno vreme (preračunato u ekvivalent punog radnog vremena), pri čemu nisu uključeni prekovremeni sati i dodatne isplate.