Mnogi Balkanci koji žive u Nemačkoj svakodnevno se suočavaju sa pitanjima o platama, troškovima i životu u inostranstvu. I dok jedni smatraju da je standard dobar i da se može pristojno živeti, drugi neprestano preispituju šta je dovoljno za "normalan život".

Takva pitanja često izazovu veliku debatu, što je bio slučaj i sa nedavnom objavom jednog gastarbajtera koji je unutar Fejbsuk stranice „Balkanci u Nemačkoj“, iskritikovao sve one koji rade za manje od 2.500 evra, uz opasku da su „sirotinja“ i da za te pare „nema šta da se jede“.

– Kad vidim da ljudi rade u Nemačkoj za 2.500 evra, nije mi dobro. Šta si druže došao, da budeš sirotinja? Za te pare nema šta da se jede u Nemačkoj! – napisao je on.

„Nije do evrića nego do prohteva“

Njegov stav izazvao je lavinu kritika i uvreda, a diskusija je ubrzo prerastala u raspravu o stvarnom životu i troškovima u Nemačkoj.

– Neko 2.500 evra rasporedi i zna da živi. Neko sa 5.000 evra kuka toliko da se rodbina sa Balkana sažali, pa mu/joj pošalju da preživi! Nije do evrića nego do sposobnosti/prohteva -napisala je jedna žena, dok je druga dodala:

– Meni nije dobro kada vidim koliko je nekima dosadno pa stalno pišu iste stvari. Šta vas uopšte briga da li neko radi za 1, 2, 3, 5 ili 8 hiljada… Ja imam prijatelje, jedan ima 2 hiljade evra, a drugi ima više od 4 hiljade, isto su srećni u duši. Kad će pojedinci više shvatiti da postoje ljudi koji ne žive samo za ‘hiljade’, nego žive život i da postoje ljudi koji su otišli van i nemaju želju ni nostalgiju za državom iz koje su došli?

„Ne možeš živeti vani i praviti vile tamo“

Objava je prikupila više od 800 komentara. I iako su se neki složili sa autorom da je plata od 2.500 evra nedovoljna za život u Nemačkoj, glasniji su svakako bili oni koji smatraju da ovakve primedbe nemaju pokriće.

– S obzirom na prohteve neiživljenih ljudi kada dođu ovde, pojedincima je i 5.000 evra mesečno malo – napisao je jedan korisnik.

Za njim, javila se još jedna korisnica pa dodala: