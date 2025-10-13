Slušaj vest

Jedan Rumun koji živi u Nemačkoj zajedno sa suprugom i njihovih petoro dece pokazao je koliku platu zarađuje i koliko mu novca ostaje na kraju meseca. On sa gorčinom kaže da će napustiti ovu zemlju i otići tamo gde će njegova porodica biti srećnija.

"Nemačka više nije ono što je bila"

Rumun koji radi u Nemačkoj prikazao je u detalje, u video-snimku objavljenom na TikToku, koliku platu zarađuju on i njegova supruga, koliko deca dobijaju kroz dečje dodatke i koliko im na kraju meseca „ostaje u ruci“ nakon svih troškova.

Video, koji je postao viralan, opisuje realnost kroz koju prolaze mnoge rumunske porodice koje su otišle u inostranstvo da rade.

„Hoću da vam pokažem da ni Nemačka više nije ono što je bila pre 10–15 godina. Nas je sedmoro – petoro dece. Danas smo primili plate, stigli su i dečji dodaci. Hajde da napravimo računicu“, rekao je Andrej na TikToku, dok je slagao novčanice jednu po jednu na sto.

Porodica ukupno zarađuje 6.400 evra mesečno: on zarađuje 2.900 evra, njegova supruga Anđelika 2.500 evra, a deca dobijaju 1.000 evra kroz dečje dodatke.

„Novca ima dosta, jer radimo. Prihod je veliki, ali na kraju meseca, kad se sve sabere i oduzme, skoro ništa ne ostane“, kaže on.

Koliko im ostaje na kraju meseca

Muškarac je potom nabrojao mesečne troškove: 1.100 evra za kiriju za kuću od 240 kvadrata sa dvorištem i garažom, 350 evra za struju, 100 evra za osiguranje automobila, 450 evra ratu za auto, 200 evra za internet i telefon, 500 evra za hranu dece u vrtiću i školi, 1.500 evra za namirnice, 100 evra za vodu, 250 evra za cigarete, 300 evra za nebenkosten (pomoćne troškove i komunalije), 360 evra mesečnu ratu kredita, 300 evra za gorivo i 200 evra džeparca za decu.

„Ostalo je još 700 evra. Te pare nestanu začas... Praktično, došli smo u Nemačku da radimo samo da bismo preživeli. Zato ćemo uskoro morati da napustimo ovu zemlju i odemo tamo gde radimo da bismo bili srećni. Ovde nisi srećan, džabe zarađuješ toliko“, rekao je on sa gorčinom.

Video je postao viralan

U trenutku objavljivanja ovog materijala, video je pogledalo više od 3,5 miliona ljudi, a skupio je preko 4.000 komentara.

„Bar tamo imaš šta da brojiš i od čega da oduzmeš, u Rumuniji sa petoro dece si gotov s ovdašnjim platama“, napisao je jedan korisnik, dok mu je drugi poručio:

„Tačno, ali tamo ti ništa ne fali i možeš pristojno da živiš. Ovde, u Rumuniji, čovek sa minimalcem od 2.500 leja – kako da preživi?“

Bilo je i onih koji su tvrdili da uspevaju da uštede i u Rumuniji:

„Ja živim u Rumuniji. Nemam nikakve kredite. Porodični prihod je oko 10.000 leja mesečno i ipak uspem da uštedim 4.000.“