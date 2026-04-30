U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac održana je prezentacija novog Programa za početnike u poslovanju, koji je od 23. marta 2026. godine dostupan novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, kao i fizičkim licima koja planiraju pokretanje sopstvenog biznisa.

Program je namenjen subjektima koji posluju do 36 meseci, odnosno do 48 meseci ukoliko je većinski vlasnik žena, i predstavlja sveobuhvatan paket podrške za razvoj startap projekata. U okviru Programa, finansijska sredstva dostupna su kroz komercijalne kredite kod partnerskih banaka, uz mogućnost korišćenja bespovratnih sredstava.

Ovaj program sprovode Srpska fondacija za preduzetništvo i Privredna komora Srbije, kao partneri na realizaciji. Privrednoj komori Srbije poverena je organizacija stručno-edukativnih obuka za izradu poslovno-investicionih planova, kao i pružanje savetodavne podrške korisnicima kojima se odobre krediti.

Podrška obuhvata:

petodnevnu obuku za izradu poslovno-investicionog plana

kreditnu podršku putem partnerskih banaka

bespovratna sredstva (grant) u iznosu do 20% ukupne investicije (maksimalno do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti), za korisnike koji uspešno otplate kredit.

Krediti se odobravaju u maksimalnom iznosu do 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a namenjeni su finansiranju investicija (nabavka opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog prostora), kao i operativnih troškova. Uslovi obezbeđenja kredita su povoljniji u odnosu na standardne bankarske proizvode.

U realizaciji Programa učestvuju partnerske banke: Halkbank, ProCredit Bank, 3Bank, Erste Bank, NLB Komercijalna banka i OTP banka.

Cilj Programa je unapređenje poslovnog ambijenta za početnike, jačanje sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i podsticanje razvoja preduzetništva u skladu sa strateškim opredeljenjima Vlade Republike Srbije.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici mikro i malih privrednih društava, preduzetnici, kao i fizička lica zainteresovana za pokretanje sopstvenog poslovanja.

Prisutne je pozdravio Predrag Lučić, direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, dok je program predstavila Dubravka Petrović, stručni saradnik za projekte i sertifikovani trener za izradu poslovno-investicionih planova. Svoja iskustva i dodatne informacije o podršci početnicima u poslovanju podelili su i Nemanja Jovičić iz Naučno-tehnološkog parka i Dejan Pavlica iz Erste banke.