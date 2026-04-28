U Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga održana je prezentacija usluga kompanije Hefestos Capital d.o.o, vodećeg savetnika za spajanja i preuzimanja (M&A) i korporativne finansije u regionu Jugoistočne Evrope.

Događaju su prisustvovali zainteresovani privrednici sa regiona Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, koji su imali priliku da se bliže upoznaju sa mogućnostima pronalaska poslovnih partnera, obezbeđivanja dodatnih izvora finansiranja, kao i sa modelima podrške u procesima kupovine i prodaje kompanija.

Na osnovu ugovora o saradnji sa Privrednom komorom Srbije, učesnicima su predstavljene opcije za dobijanje inicijalnih besplatnih saveta i analize poslovanja, uz mogućnost daljeg angažovanja kroz fazni komercijalni model saradnje.

