Belgrade 360 Deck na 41. spratu najviše zgrade u Srbiji i regionu otvoren je za javnost 25. aprila i već u prvim danima beleži veliko interesovanje posetilaca, sopštila je kompanija "Belgrade Waterfront".

Tokom prvog dana, vidikovac je posetilo gotovo 2.000 ljudi, dok je slična poseta zabeležena i narednog dana.

Na visini od 155 metara otvara se pogled od 360 stepeni na Beograd, od Beogradske tvrđave i Hrama Svetog Save, do Avalskog tornja, Novog Beograda i starogradskih ulica. Doživljaj dodatno obogaćuju kaleidoskopi sa multimedijalnim pričama o srpskoj prestonici, teleskopi koji omogućavaju da se znamenitosti sagledaju iz nove perspektive, kao i atraktivne tačke za najlepše selfije sa panoramom

grada.

