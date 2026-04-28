Sa Kule Beograd "pogled bacilo" 4.000 posetilaca: "Belgrade 360 Deck" nova atrakcija prestonice
Belgrade 360 Deck na 41. spratu najviše zgrade u Srbiji i regionu otvoren je za javnost 25. aprila i već u prvim danima beleži veliko interesovanje posetilaca, sopštila je kompanija "Belgrade Waterfront".
Tokom prvog dana, vidikovac je posetilo gotovo 2.000 ljudi, dok je slična poseta zabeležena i narednog dana.
Na visini od 155 metara otvara se pogled od 360 stepeni na Beograd, od Beogradske tvrđave i Hrama Svetog Save, do Avalskog tornja, Novog Beograda i starogradskih ulica. Doživljaj dodatno obogaćuju kaleidoskopi sa multimedijalnim pričama o srpskoj prestonici, teleskopi koji omogućavaju da se znamenitosti sagledaju iz nove perspektive, kao i atraktivne tačke za najlepše selfije sa panoramom
grada.
Obilazak najviše tačke Beograda počinje na drugom spratu Galerije (ulaz 1, lift lobi A), preko pešačke pasarele, odakle najbrži liftovi u gradu za svega 25 sekundi vode do vidikovca. Ulaznice mogu da se kupe na licu mesta, kao i putem zvaničnog sajta. Belgrade 360 Deck je za obilazak otvoren svakog dana od 10 do 22 sata.