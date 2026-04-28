Belgrade 360 Deck na 41. spratu najviše zgrade u Srbiji i regionu otvoren je za javnost 25. aprila i već u prvim danima beleži veliko interesovanje posetilaca, sopštila je kompanija "Belgrade Waterfront". 

Tokom prvog dana, vidikovac je posetilo gotovo 2.000 ljudi, dok je slična poseta zabeležena i narednog dana.

Na visini od 155 metara otvara se pogled od 360 stepeni na Beograd, od Beogradske tvrđave i Hrama Svetog Save, do Avalskog tornja, Novog Beograda i starogradskih ulica. Doživljaj dodatno obogaćuju kaleidoskopi sa multimedijalnim pričama o srpskoj prestonici, teleskopi koji omogućavaju da se znamenitosti sagledaju iz nove perspektive, kao i atraktivne tačke za najlepše selfije sa panoramom
grada.

Obilazak najviše tačke Beograda počinje na drugom spratu Galerije (ulaz 1, lift lobi A), preko pešačke pasarele, odakle najbrži liftovi u gradu za svega 25 sekundi vode do vidikovca. Ulaznice mogu da se kupe na licu mesta, kao i putem zvaničnog sajta. Belgrade 360 Deck je za obilazak otvoren svakog dana od 10 do 22 sata.

Ne propustiteInfoBizU svetu samo za elitu, u Srbiji za sve! Kako izgleda najekskluzivnija atrakcija na Balkanu - Za 25 sekundi do 41. sprata, pogled puca i dalje od Beograda FOTO
Kula Beograd Vidikovac
BeogradOD DANAS VIDIKOVAC NA KULI BEOGRAD OTVOREN ZA JAVNOST: Teleskopi sa moćnim sočivima, suvenirnica, kafiterija... Evo kakvo je radno vreme
pogled MEGA.jpg
Politika"NEKAD I SAD! OD RUGLA DO KRUNE NAŠE PRESTONICE" Vučić objavio snimak vidikovca na Kuli Beograd, pa prikazao kako je ovaj deo prestonice RANIJE IZGLEDAO (VIDEO)
collage.jpg
BeogradZA 25 SEKUNDI DO 41. SPRATA NA 155. METRU I SPEKTAKULARNOG POGLEDA Sve o novom vidikovcu na vrhu Kule Beograd, jedinstven doživljaj grada s NAJVIŠE TAČKE (FOTO)
pogled MEGA.jpg