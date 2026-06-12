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Za 50.000 evra u Beogradu danas jedva da možete da kupite garažu, u mnogim gradovima u Srbiji eventualno garsonjeru, a mi smo listajući oglase u potrazi za nečim što miriše na beg od svakodnevice možda naleteli na pravo malo zlato u kamenu.

Da, kuća traži ozbiljnu renovaciju, ali upravo u tome leži njen šarm i prilika da od nečeg starog, zaboravljenog i skromnog napravite svoj mediteranski kutak nadomak mora.

U mirnom zelenilu nedaleko od Labina, svega oko 800 metara od mora, prodaje se autentična istarska kamena kuća koja kao da je ostala zarobljena u nekom sporijem vremenu. Sagrađena davne 1882. godine, ova mala kuća čeka nekoga ko u njoj ne vidi ruševinu, već projekat sa karakterom.

Cena je 50.000 evra, a ono što se dobija nije useljiv dom, već prazno platno sa ozbiljnim potencijalom.

Kuća sa istorijom i puno mašte

Reč je o tradicionalnoj kamenoj kući od oko 40 kvadrata, raspoređenoj na dve etaže. U prizemlju se nekada nalazio dnevni boravak sa kuhinjom i ognjištem, dok je sprat bio rezervisan za jednu spavaću sobu, piše u oglasu.

Kuća je zadržala svoj originalni izgled i upravo u tome leži njen šarm, ali i izazov. Potrebna je kompletna adaptacija.

Ispred ulaza nalazi se popločana terasa prekrivena vinovom lozom, detalj koji se često viđa na starim istarskim kućama i koji prostoru daje onu prepoznatljivu mediteransku atmosferu.

Okućnica kao najveći adut

Uz kuću dolazi i oko 120 do 144 m² dvorišta (u zavisnosti od navoda iz oglasa), ispunjenog zelenilom, cvećem i starim drvećem koje leti pravi prirodni hlad.

Iako sama kuća nije velika, spoljašnji prostor otvara mnogo mogućnosti – od male bašte i letnje kuhinje do intimne terase skrivene od pogleda. U kombinaciji sa blizinom mora i prirodnim okruženjem, upravo dvorište postaje njen najjači adut.

Bez luksuza, ali sa potencijalom

Kuća ima priključak za struju, dok vodovod i kanalizacija nisu sprovedeni. Budući vlasnik moraće da reši pitanje vode, što je u ovom delu Istre često slučaj sa starijim objektima, najčešće kroz izgradnju cisterne.

Ukratko, ovde se ne kupuje gotov proizvod, već projekat i životni stil koji ide uz njega.

Za koga je ova kuća?

Ovakve nekretnine najčešće privlače one koji traže beg od urbane svakodnevice i žele da od starog kamena naprave lični mediteranski kutak. Minimalna kvadratura, maksimalna sloboda u uređenju i lokacija blizu mora čine je zanimljivom onima koji ne traže savršenstvo, već karakter.

U vremenu kada se sve meri kvadratima i luksuzom, ova kuća podseća da ponekad najveća vrednost leži u tome koliko prostora imate da nešto stvorite ispočetka.