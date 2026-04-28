Saradnja Srbije i Nemačke u energetici traje više od 25 godina, a ministarka Đedović Handanović ističe važnost zaštite domaćih kompanija.
InfoBiz
"Poštujemo nemačke kompanije, ali ćemo kao i uvek voditi računa o našim" Ministarka Dubravka Đedović Handanović sa ambasadorkom Anke Konrad
Slušaj vest
- Sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad razgovarala sam o tekućim projektima i saradnji u sektoru energetike.
Naše dve zemlje više od 25 godina imaju saradnju u energetskom sektoru, tokom kojih je građen dubok i temeljan odnos, sa nizom uspešnih projekata tokom čijeg izvođenja smo uvek uspešno prevazilazili izazove.
I sada sarađujemo na dosta projekata koji će doprineti razvoju našeg energetskog sektora, poštujemo nemačke kompanije i saradnju, ali ćemo kao i uvek voditi računa o našim kompanijama i štititi naše interese - napisala je Dubravka Đedović Handanović na Instagramu.
Biznis Kurir
1 · Reaguj
Komentariši