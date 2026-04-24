Glavne teme razgovora bile su energetska sigurnost, situacija u naftnom, gasnom i sektoru električne energije.

Ministarka je istakla da je svet ponovo suočen sa energetskom krizom, poremećenim lancima i rutama snabdevanja i smanjenom proizvodnjom nafte, ali da je situacija u Srbiji stabilna.

- Do sada smo održali stabilnost snabdevanja naftnim derivatima, pažljivo nadgledamo stanje na tržištu i preduzimamo mere da energetski sektor ostane otporan na spoljašnje šokove. Dok rafinerija radi, snabdevanje neće biti ugroženo. Sada imamo dizela za 89 dana naših potreba, a proizvodnja u rafineriji je 330.000 tona mesečno, što je blizu maksimuma. Cilj države je da održimo nesmetano snabdevanje, da cene goriva ne skaču, kao u drugim zemljama, da budu prihvatljive za građane i da ne ugrozimo ni velike ni male naftne kompanije koje posluju u Srbiji - rekla je ona.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović je naglasila da je za postizanje navedenog cilja sprovedeno više mera među kojima je ustupanje 40.000 tona dizela iz državnih rezervi naftnim kompanijama.

- Koristimo državne rezerve da ne bi došlo do nestašica i da bismo cene na pumpama održali prihvatljivim za građane. Uporedo obnavljamo državne rezerve i kupujemo nove količine kojima punimo rezerve. U poslednje tri godine duplirali smo rezerve dizela, rezerve benzina povećali dva puta i podigli ukupan nivo obaveznih rezervi za 79 odsto - istakla je ona.

Pregovori za NIS

Povodom sankcija NIS-u i pregovorima o promeni vlasništva nad ovom kompanijom, ministarka je istakla da se uporedo vode pregovori između kupca i prodavca, Srbije sa potencijalnim kupcem o uslovima ugovora između akcionara i razgovori sa Kancelarijom za kontrolu strane imovine Sjedinnjenih Američkih Država.

Foto: Nenad Kostić

- Naši pregovori sa Mađarskom napreduju, trenutno usaglašavamo detalje u vezi sa ugovorom između akcionara, a sve kako bismo maksimalno zaštitili interese države Srbije budući da je NIS jedna od najvažnijih kompanija u zemlji. Podsećam i da želimo da povećamo učešće za 5 % ali to će biti moguće tek pošto se pregovori Gaspromnjefta i MOL-a završe. Naravno, uvek postoji politička dimenzija pregovora, koju je teško predvideti. Pregovori između kupca i prodavca su održani tokom vikenda u Rusiji, a mi smo u stalnoj komunikaciji sa prodavcem, kupcem i američkom administracijom - poručila je Đedović Handanović.

Prema rečima ministarke situacija sa snabdevanjem gasom je stabilna i investicije u izgradnju gasne infrastrukture napreduju.

- Gasni aranžman sa Gaspromom je produžen do juna, po veoma povoljnim uslovima kakve smo i do sada imali. Sva skladišta gasa su puna i u Srbiji u Mađarskoj, čime je obezbeđena sigurnost snabdevanja po pristupačnim cenama u narednom periodu. Stabilne su isporuke gasa iz Azerbejdžana. Sa Svetskom bankom pregovaramo o faznom programu finansiranja za izgradnju unutrašnje gasne infrastrukture i skladišta kojim ćemo povećati kapacitete gasne mreže u Srbiji, samim tim i kapacitet korišćenja gasnih interkonektora koje gradimo sa Severnom Makedonijom i Rumunijom i kojima ćemo diversifikovati snabdevanje prirodnim gasom - navela je ona.

Na sastanku je istaknuto da tranformacija Elektroprivrede Srbije napreduje dobro i da će biti završena ove godine. Navedeno je da je izmenama propisa prošle godine omogućeno malim kompanijama da pređu na garantovano snabdevanje i tako smanje troškove električne energije i da se nastavlja briga o ugroženim domaćinstvima.

Stanje u EPS-u stabilno

- U EPS-u je finansijsko stanje stabilno, nema kredita za likvidnost, uz 100 odsto realizaciju investicija u sektoru uglja u 2025. godini. Proizvodna postrojenja su sve starija, a izazovi sve veći uključujući primenu Mehanizma prekograničnog usklađivanja cene ugljenika (CBAM). Primarni cilj u sektoru električne energije je da gradimo nove proizvodne kapacitete i povećavamo energetsku efikasnost na strani potrošnje, da se energija ne rasipa. Ujedno vodimo računa o najugroženijim građanima i ove grejne sezone je 193.000 domaćinstava imalo popust na računima za električnu energiju, gas ili grejanje - zaključila je ministarka.

Stepen naplate dugovanja prema Elektroprivredi Srbije i Srbijagasu je blago napredovao u odnosu na prethodnu godinu. Izazov predstavlja naplata dugovanja nasleđenih iz prošlosti i potrebno je da se sprovodi efikasnije.

Sastanku u okviru posete Misije MMF-a, prisustvovali su i direktori energetskih preduzeća i stalni predstavnik MMF-a u Beogradu Lev Ratnovski.