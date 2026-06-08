Slušaj vest

Zbog prisustva enterotoksina Staphylococcus aureus, Državni inspektorat Hrvatske je povukao sa tržišta sireve Ile de France Petit Brie 125 g i Ile de France Petit Camembert 125 g.

Kako su izvestili u ponedeljak, radi se samo o proizvodima sa podacima: Ile de France Petit Brie 125 g, LOT S26097F3P3, upotrebiti do 06.06.2027., i Ile de France Petit Camembert 125 g, LOT S26100F5P1 i LOT S26100F5P2, upotrebiti do 09.06.2027.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju opštih principa i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju procedura u oblastima bezbednosti hrane.

Kurir.rs/Jutarnji

Ne propustiteInfoBizIz prodaje se povlači poznati sladoled: Evo šta se proverava i na šta se sumnja
sladoled-u-casi-2.jpg
InfoBizHitno se povlači proizvod sa tržišta zbog bakterije: Ako ste ga konzumirali, obratite pažnju na ove simptome! Kupci da ga vrate i dobiće novac nazad
prodavnica supermarket
InfoBizSa tržišta se povlači jedna namrinica zbog cijanovodonične kiseline: Kupci da je vrate i dobiće novac nazad
Kolica puna robe u marketu
InfoBizPovlači se proizvod sa tržišta zbog salmonele: Obratite pažnju, proizveden je u Srbiji
Prasići svinje