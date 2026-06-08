Državni inspektorat Hrvatske povukao je sa tržišta sireve Ile de France Petit Brie i Petit Camembert zbog prisustva enterotoksina bakterije Staphylococcus aureus. Potrošačima se savetuje oprez
Hrvatska
Hitno se povlače ovi sirevi sa polica prodavnica! Otkrivene opasne bakterije, inspektorat upozorava da ih više ne konzumirate!
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Zbog prisustva enterotoksina Staphylococcus aureus, Državni inspektorat Hrvatske je povukao sa tržišta sireve Ile de France Petit Brie 125 g i Ile de France Petit Camembert 125 g.
Kako su izvestili u ponedeljak, radi se samo o proizvodima sa podacima: Ile de France Petit Brie 125 g, LOT S26097F3P3, upotrebiti do 06.06.2027., i Ile de France Petit Camembert 125 g, LOT S26100F5P1 i LOT S26100F5P2, upotrebiti do 09.06.2027.
Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju opštih principa i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju procedura u oblastima bezbednosti hrane.
Kurir.rs/Jutarnji
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