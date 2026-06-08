Državni inspektorat Hrvatske objavio je povlačenje serije sladoleda Ledo Quattro Classic iz preventivnih razloga,
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Iz prodaje se povlači poznati sladoled: Evo šta se proverava i na šta se sumnja
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Državni inspektorat Republike Hrvatske obaveštava potrošače o povlačenju proizvoda Ledo Quattro Classic, neto mase 495 g (900 ml), lot: L260227, sa rokom upotrebe do 27. avgusta 2027. godine, iz preventivnih razloga, radi provere ambalaže.
"Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane, kao i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane“, navodi se u saopštenju.
- Kompanija Ledo Plus već više od 65 godina posluje u skladu sa najvišim industrijskim standardima. Sigurnost potrošača nam je na prvom mestu, a održavanje vrhunskog nivoa kvaliteta naših proizvoda naš je prioritet - poručili su iz Leda.
Kurir Biznis/Poslovni.hr
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