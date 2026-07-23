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Pravosudni i obrazovni sistem u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija našao se u centru velikog skandala nakon što su u javnost dospeli detalji o 62-godišnjoj profesorki iz Duizburga koja je čak 17 godina bila na bolovanju, a za to vreme redovno primala punu platu iz državnog budžeta. Umesto da se vrati na posao ili ode u invalidsku penziju, odlučila je da tuži državu kako bi sprečila smanjenje svojih prihoda.

Reč je o profesorki koja je od 2003. do 2009. godine predavala u stručnoj školi u Vezelu. Nakon što je 2009. otvorila bolovanje zbog psihičkih problema, više se nije vratila u učionicu. Međutim, sistem kontrole državnih službenika zakazao je do te mere da sadašnji direktor škole nije znao ni kako se njegova zaposlena zove.

Sve to vreme iz državnog budžeta redovno joj je isplaćivana mesečna plata koja, prema nemačkim platnim razredima za prosvetne radnike, iznosi između 5.051 i 6.174 evra bruto.

Kada je konačno upućena na pregled kod službenog lekara, utvrđeno je da u narednih šest meseci nije sposobna za rad. Pokrajinska vlada u Diseldorfu krajem maja donela je odluku o njenom odlasku u invalidsku penziju.

Pošto bi odlaskom u penziju mesečno izgubila između 1.500 i 2.000 evra bruto, profesorka je preko advokata podnela tužbu Upravnom sudu u Diseldorfu.

Privatan posao tokom bolovanja i policijska istraga

Zahvaljujući zakonskoj proceduri, ona će do pravosnažnog okončanja postupka i dalje primati punu profesorsku platu, pa joj svaki mesec trajanja spora donosi novu finansijsku korist.

Predstavnici pravosuđa potvrdili su da je postupak pokrenut.

- Možemo da potvrdimo da je navedena profesorka podnela tužbu protiv odluke o penzionisanju. Tužba je primljena 29. juna 2026. godine - saopštio je portparol suda.

Slučaj je dobio dodatnu dimenziju kada su se pojavile sumnje da je profesorka tokom dugogodišnjeg bolovanja paralelno razvijala privatni posao i radila kao alternativni terapeut.

Otkriveno je i da je sa partnerkom još 2011. godine razvila posebnu kremu za suvu kožu, sa kojom su učestvovale na konkursu "Benchmark Award.Med NRW“, gde su osvojile treće mesto i novčanu nagradu od 5.000 evra.

Zbog sumnje na prevaru i rad na crno tokom bolovanja, Državno tužilaštvo u Duizburgu pokrenulo je opsežnu istragu. Policija je već pretresla stan osumnjičene i zaplenila računare, mobilne telefone i drugu elektronsku opremu.

Dok analiza zaplenjenih uređaja još traje, 62-godišnja profesorka iz svog doma i dalje čeka redovnu isplatu pune plate iz državnog budžeta.