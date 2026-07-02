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Nemački kancelar Fridrih Merc najavio je pooštravanje pravila za otvaranje bolovanja, uz obrazloženje da zemlja više ne može da priušti visok nivo odsustva zaposlenih sa posla.

U okviru paketa ekonomskih reformi, Nemačka planira da ukine mogućnost otvaranja bolovanja telefonskim putem, dok će zaposleni morati da dostave lekarsko opravdanje već prvog dana odsustva zbog bolesti.

Merc: Ovo je teška odluka, ali neophodna

Predstavljajući reforme, Merc je poručio da je reč o nepopularnoj, ali neophodnoj meri.

- Više ne možemo da prihvatimo izuzetno visok nivo bolovanja u našim kompanijama. Ukidamo bolovanja otvorena telefonom i uvodimo obavezu dostavljanja lekarskog uverenja od prvog dana bolesti. Znamo da je ovo teška odluka, ali više ne možemo sebi da priuštimo ovaj konkurentski hendikep izazvan dugotrajnim odsustvima sa posla - rekao je nemački kancelar.

Deo šireg paketa ekonomskih reformi

Nova pravila predstavljaju deo paketa od 34 reformske mere kojima nemačka vlada želi da podstakne privredni rast i poveća konkurentnost najveće evropske ekonomije.

Pored izmena pravila o bolovanju, plan uključuje poreske olakšice za domaćinstva sa niskim i srednjim prihodima, reformu penzionog sistema i smanjenje administrativnih procedura za privredu.

Zašto se menjaju pravila

Merc već mesecima upozorava da je broj dana provedenih na bolovanju u Nemačkoj među najvišima u Evropi i da to negativno utiče na produktivnost kompanija i konkurentnost nemačke privrede. Rasprava o ukidanju bolovanja telefonom traje još od početka godine, a izazvala je oštre reakcije sindikata, lekarskih udruženja i dela političke opozicije.

Prema dosadašnjim pravilima, pojedini pacijenti sa lakšim simptomima mogli su da dobiju potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad telefonskim putem, bez dolaska u ordinaciju. Nova pravila trebalo bi da ukinu tu mogućnost i uvedu obavezan lekarski pregled za izdavanje bolovanja.