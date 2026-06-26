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Folksvagen razmatra zatvaranje četiri fabrike u Nemačkoj i otpuštanje do 100.000 radnika u okviru velikog programa restrukturiranja, koji bi mogao da bude najveći u istoriji kompanije.

Planovi su već predstavljeni članovima Nadzornog odbora, dok je konačna rasprava zakazana za 9. jul. Kompanija pokušava da odgovori na sve jači pritisak kineskih proizvođača automobila, koji ubrzano osvajaju tržište.

Više od 45.000 radnih mesta ugroženo

Prema informacijama dva izvora upoznata sa planovima, razmatra se zatvaranje fabrika u Hanoveru, Cvikauu, Emdenu, kao i Audijevog pogona u Nekarsulmu.

Time bi bilo ugroženo više od 45.000 radnih mesta, a kada se tome dodaju 50.000 otkaza koji su već dogovoreni sa sindikatima krajem 2024. godine, ukupan broj zaposlenih koji bi mogli da ostanu bez posla približava se 100.000.

Generalni direktor Oliver Blume predstavio je plan višem menadžmentu početkom sedmice, nastojeći da obezbedi podršku za duboke rezove koji će se, prema očekivanjima, suočiti sa snažnim otporom sindikata i pokrajine Donja Saksonija, drugog najvećeg akcionara kompanije.

O ovim planovima prvi je pisao nemački Manager Magazin.

Foto: EPA

Smanjuju investicije za milijarde evra

Pored zatvaranja pogona, Folksvagen razmatra i smanjenje planiranih investicija za oko 15 odsto, na nešto više od 130 milijardi evra u narednih pet godina.

Prema pisanju nemačkog magazina, Oliver Blume i finansijski direktor Arno Antlic planiraju temeljno restrukturiranje kompanije stare 89 godina, uključujući izdvajanje osnovnog brenda VW i poslovanja sa auto-delovima u posebne poslovne jedinice.

Portparol kompanije nije želeo da komentariše navode o poverljivim dokumentima, ali je poručio da "cela grupacija, sa svim svojim brendovima i podružnicama, mora da prođe kroz dalekosežne promene."

Sindikati najavljuju žestok otpor

Radnički savet Folksvagena i moćni nemački sindikat IG Metal poručili su da će učiniti sve kako bi sprečili sprovođenje ovih planova.

- Ako se ovakvi planovi pokušaju sprovesti, učinićemo sve što je u našoj moći da ih zaustavimo - navodi se u zajedničkom saopštenju.

Istovremeno, akcije Folksvagena pale su na najniži nivo u poslednjih 16 godina, što pokazuje da investitori nisu uvereni da će restrukturiranje rešiti probleme kompanije.

Tokom poslovne 2025. godine grupacija je zapošljavala 667.164 radnika širom sveta, od čega je gotovo 43 odsto zaposleno u Nemačkoj.

Foto: Kurir

Kineski proizvođači preuzimaju tržište

Oliver Blume nalazi se pod velikim pritiskom da oživi poslovanje kompanije, koje opterećuju carine, skupa tranzicija na električna vozila i sve jača konkurencija iz Kine.

Strani proizvođači automobila poslednjih godina ubrzano gube tržišni udeo u Kini. Prema podacima konsultantske kuće Aliks Partners, njihov tržišni udeo pao je sa 57 odsto u 2020. na svega 32 odsto u 2025. godini.

Folksvagen, koji je godinama bio lider kineskog tržišta, 2024. godine pao je na drugo mesto iza kompanije BYD, dok je 2025. skliznuo na treće mesto.

Problemi se više ne odnose samo na masovne proizvođače. Pad prodaje u Kini pogađa i premijum brendove poput BMW-a, koji je prošle sedmice upozorio na slabije finansijske rezultate upravo zbog pada prodaje na najvećem svetskom automobilskom tržištu.

Kineski proizvođači osvajaju i Evropu

Kineske kompanije ne zaustavljaju se na domaćem tržištu, već ubrzano šire poslovanje u Evropi.

Proizvođači kao što su BYD, Čeri, SAIK i Lipmotor do maja ove godine udvostručili su zajednički tržišni udeo u Evropi u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).

Istovremeno, još desetine kineskih proizvođača priprema ulazak na evropsko tržište, što predstavlja dodatni izazov za tradicionalne evropske automobilske gigante poput Folksvagena.