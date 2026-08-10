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Informacija da cene laželjki i suncobrana na Kraljevoj plaži i Miločeru koštaju 200 evra privuklo je veliku pažnju onih koji nisu bili upoznati sa cenama u ovom delu crnogorskog primorja.

Kompanija Adriatik propertis (Adriatic properties) već duže ne plaća redovno zakup luksuznih hotela Sveti Stefan i Miločer.

Grupa pod nazivom "Incijativa Sveti Stefan" objavila je na Instagramu snimak plaže i objašnjenje zašto u ovom delu cene iznajmljivanje ležaljki košta preko 200 evra, tačnije 240.

- Kada se cene ležaljki podignu na apsurdnih 240 evra, stvarni cilj zakupca uopšte nije zarada od dnevnog izdavanja, već dugoročni marketing i zaštita resursa.

Kada investitor prodaje skupe apartmane ključni adut prodaje je “privatna” ili “poluprivatna” plaža. Visoka cena ležaljki šalje poruku budućim kupcima da će plaža ispred njihove zgrade ostati prazna, mirna i rezervisana isključivo za njih.

Ako bi ležaljke koštale 50 € (sa dve flašice vode), plaža bi bila puna svakog dana. Kada se apartmani završe i presele prvi bogati gosti, investitor mora da im garantuje slobodno mesto u prvom redu do mora u svako doba dana.

Zato su i postavljene cik-cak da svaki set ima pristup moru.

Kreiranjem mita o “najskupljoj plaži na obali”, investitor besplatno dobija ogroman medijski prostor. To automatski privlači profil kupaca nekretnina koji traže statusni simbol i izolaciju od masovnog turizma.

Otuda i opravdani bes lokalnog stanovništva i običnih turista jer se javno dobro (morska obala) praktično privatizuje kroz ekonomske manipulacije.

- Sporazum je površan i koliko se nama čini pregovarači u Vladi nisu ni uzeli ovu “pravnu zamku” u obzir što automatcki povlači kompetentnost tih osoba da odlučuju o najvrednijim pa i najskupljim resursima Crne Gore - piše u objavi.