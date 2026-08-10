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Ni Sindikati, ni Unija poslodavaca Srbije nisu zadovoljni pregovorima oko minimalne zarade, a dogovori se nastavljaju u sredu. Predstavnici Vlade Srbije predložili su da se minimalna zarada u 2027. godini poveća za 9,2 odsto, što bi minimalnu cenu rada sa sadašnjih 371 dinar podiglo na 405 dinara po radnom času. To znači da bi od 1. januara 2027. minimana zarada bila 70.400 dinara.

- To je daleko ispod cifre od 650 evra koliko je država najavila da će biti minimalac u 2027. godini. To znači da ni prosečna zadara u narednoj godini neće dostići 1.400 evra. Država ne odustaje od toga da minimalac bude 650 evra, ali to svakako neće biti u idućoj godini, možda tek 2028. Mi kao sindikat to nismo prihvatili, ostalo je da napravimo konsultacije i da u sredu na novom sastanku radne grupe iznesemo naš stav - rekao je za Biznis Kurir Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije nakon završetka pregovora.

S druge strane u Uniji poslodavaca Srbije ističu da je predloženo povećanje minimalne zarade previsoko i da većina preduzeća u Srbiji to neće moći da izdrži bez pomoći i podrška države.

- Mi smatramo da je ovo povećanje izuzetno veliko i da bez dodatnih mera države privreda posebno sektor mikro, malih i srednjih preduzeća moći da iznese ovo povećanje. Posebno što je u poslednjem periodu bilo jedno vanredno, pa redovno povećanje.Mi pričamo o neto zaradi, a bruto je mnogo više u odnosu na ovaj iznos što znači da će više koštati poslodavce - kazala je Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije.