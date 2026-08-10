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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novo povećanje penzija, poručivši penzionerima da očekuje da će biti zadovoljni. Prema njegovim rečima, koliko će povećanje iznositi trebalo bi da bude poznato za oko 20 do 30 dana.

Vučić je tokom posete Prijepolju rekao da će povećanje penzija pratiti rast plata, ali nije precizirao koliki će procenat povećanja biti niti od kog tačno datuma će uvećane penzije početi da se isplaćuju.

"Hoću da kažem penzionerima koji su ovde da sam siguran da ćete biti zadovoljni povećanjem penzija, a za 20-ak dana, za 20-30 dana najkasnije, sledi vam od 20, 27,5 i 35.000 dinara pokloni, onda vam sledi plus 6.000 dinara pokloni, pa ćemo onda da vidimo šta još ima po tom pitanju“, rekao je Vučić.

On je, pored toga, najavio i pojeftinjenje lekova za određene kategorije građana, koje bi trebalo da bude dodatno sprovedeno 15, 16. i 17. avgusta.

Nakon tih mera, kako je naveo, sledi povećanje penzija.

Koliko će penzije biti povećane?

Za sada nema zvanične potvrde o procentu povećanja. Vučićeva najava odnosi se na to da bi u narednih 20 do 30 dana trebalo da bude poznato koliko će penzije biti uvećane.

Predsednik je istakao da će rast penzija biti usklađen sa povećanjem zarada.

To znači da će konačan iznos zavisiti od odluke koja tek treba da bude objavljena, kao i od modela po kojem će povećanje biti obračunato.

Penzioneri će tako za nekoliko nedelja dobiti precizniju informaciju o tome koliko će iznositi njihove nove penzije i kada mogu da očekuju prve uvećane isplate.

Za sada je izvesno samo ono što je Vučić najavio - novo povećanje penzija je planirano, a detalji bi trebalo da budu poznati najkasnije za oko mesec dana.