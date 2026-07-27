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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je sa narodom u Banovom polju kod Bogatića i najavio povećanje plata i penzija, a posebno za ljude koji rade u centrima za socijalni rad, za koje kaže da će dobiti najviše.

- Ukoliko se nastave sukobi, nije lako vreme. Sve su veći problemi oko nabavke nafte, mučimo se oko novca, ali lakše nam je kada vidimo kolika će biti stopa rasta. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas o tome obavestiti - rekao je.

Predsednik je napomenuo da država neće zaboraviti ljude koji rade u centrima za socijalni rad.

- Idemo sa primanjima za penzionere i borce, kao i one sa socijalnim statusom. Ali ćemo posebno sledeći put, to je mali broj ljudi ali da znaju da ih nećemo zaboraviti, najteži posao rade, to su ljudi koji rade u Centru za socijalni rad,njima ćemo da povećamo plate - dodao je.

Država sprema veliki paket mera

Pored najavljenog povećanja plata i penzija, država će u septembru početi sa isplatom jednokratne novčane pomoći građanima u okviru novog paketa ekonomskih mera. Pomoć će dobiti penzioneri, korisnici socijalnih davanja, borci i građani koji imaju pravo na sredstva iz Akcionarskog fonda, a država će, uz ove isplate, nastaviti i sa drugim merama podrške stanovništvu.

Ukupna vrednost paketa biće veća od 600 miliona evra. Kako je rekao predsednik, mere će obuhvatiti više od tri miliona građana, a moguće i do 3,5 miliona ljudi, a poznat je i redosled isplate.

Ko prvi dobija novac?

Penzioneri će nakon redovne isplate penzija, koja će biti realizovana 2, 5. ili 10. septembra, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju, već 14. septembra dobiti i jednokratnu novčanu pomoć države.

Visina pomoći zavisiće od iznosa penzije, pa će najstariji građani dobiti 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara.

Socijalno ugroženi, korisnici dodataka i borci dobijaju pomoć 14. septembra

Istog dana, 14. septembra, jednokratna pomoć u iznosu od 25.000 dinara biće isplaćena primaocima novčane socijalne pomoći, kao i korisnicima dečjeg i boračkog dodatka.

Borcima će tom prilikom biti isplaćeno po 10.000 dinara.

Punletnim građanima po 6.000 dinara

Za građane koji imaju pravo na sredstva iz Akcionarskog fonda isplata će početi u utorak, 22. septembra.

Ova kategorija građana dobiće jednokratnu pomoć u iznosu od 6.000 dinara, a u zavisnosti od naslednog prava, pojedinci mogu da očekuju duple ili troduple isplate.

Paket mera obuhvata i druge vidove podrške

Uz jednokratne isplate građanima, država nastavlja i druge mere podrške.

Lekovi u Srbiji će pojeftiniti od 1. avgusta, država je obezbedila sredstva za 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara za penzionere koji imaju penzije do 80.000 dinara, dok će Uredba o energetski ugroženom kupcu biti produžena i nakon 1. oktobra 2026. godine.

Država priprema i novi ciklus turističkih vaučera, u vrednosti od po 10.000 dinara, a na njih će imati pravo svi penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinari.