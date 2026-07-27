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- Potpuno novo električno lako komercijalno vozilo razvijeno na namenskoj EV platformi - Nosivost do 1.600 kg i zapremina tovarnog prostora do 8,5 m³ - Domet i brzo DC punjenje prilagođeni svakodnevnim gradskim rutama - Ford proširuje električnu Transit ponudu za različite potrebe poslovnih korisnika - Dolazak modela Transit City na evropsko tržište planiran je za četvrti kvartal 2026. godine, dok se u Srbiji očekuje do kraja godine

Ford nastavlja da unapređuje svoju ponudu električnih lakih komercijalnih vozila predstavljanjem novog modela Transit City, razvijenog sa jasnim ciljem da poslovnim korisnicima ponudi praktično, efikasno i cenovno pristupačno rešenje za svakodnevne gradske operacije.

Kao najnoviji član legendarne Transit porodice, Transit City kombinuje prednosti električnog pogona sa funkcionalnošću koja je od ključnog značaja za profesionalne korisnike. Namenjen je kompanijama koje svakodnevno obavljaju dostavu robe, servisne intervencije, instalacije i druge aktivnosti u urbanim sredinama, gde su jednostavno manevrisanje, efikasnost i optimalno iskorišćenje prostora posebno važni. Transit City biće dostupan u tri konfiguracije karoserije, L1H1 Van, L2H2 Van i L2 Chassis Cab, omogućavajući korisnicima da odaberu rešenje prema konkretnim zahtevima svog poslovanja. Nosivost veća od jedne tone potvrđuje da električni pogon ne dolazi na račun radnih sposobnosti, dok verzija sa šasijom i kabinom može da ponese do 1.600 kilograma. Najveća van verzija nudi do 8,5 m³ tovarnog prostora, uz dimenzije prilagođene svakodnevnom kretanju kroz gradske ulice. Tečno hlađena LFP baterija kapaciteta 56 kWh optimizovana je upravo za ovakav način korišćenja. Fordovi podaci pokazuju da prosečna dnevna kilometraža korisnika električnih lakih komercijalnih vozila od jedne tone iznosi svega 67 kilometara, dok 94 odsto njih dnevno prelazi manje od 100 kilometara. Umesto nepotrebno velike i teške baterije, Transit City zato donosi balans između dometa, nosivosti i troškova, dok brzo DC punjenje od 10 do 80 odsto za svega 33 minuta doprinosi smanjenju zastoja tokom radnog dana.

Foto: Promo

Električna Transit porodica za različite poslovne potrebe Dok je novi Transit City usmeren prvenstveno na efikasne gradske operacije, E-Transit odgovara na potrebe korisnika kojima su potrebni veći kapacitet, domet i fleksibilnost za zahtevnije poslovne zadatke. Sa izborom baterija kapaciteta 68 kWh i 89 kWh, E-Transit može da ponudi domet do 402 kilometra prema WLTP standardu, dok brzo DC punjenje kod Extended Range verzije omogućava dopunu baterije od 10 do 80 odsto za oko 28 minuta. Za poslovne korisnike to znači veću slobodu u planiranju ruta i manje vremena provedenog van operativnog rada.

Tovarni prostor do 15,1 m³ i nosivost do 1.745 kilograma omogućavaju prevoz većih količina robe i opreme, dok Pro Power Onboard tehnologija dodatno proširuje mogućnosti vozila. Snaga do 2,3 kW dostupna direktno iz baterije može se koristiti za napajanje električnih alata, rashladnih uređaja i druge opreme na terenu, pretvarajući E-Transit u mobilnu radnu stanicu tamo gde je to potrebno. Savremene tehnologije povezivanja i asistencije dodatno olakšavaju svakodnevni rad. SYNC 4 sistem sa ekranom od 12 inča, povezivanje putem Apple CarPlay i Android Auto, cloud navigacija i Ford Pro telematika omogućavaju vozačima i kompanijama bolju povezanost i efikasnije upravljanje vozilima, dok sistemi asistencije pružaju dodatnu podršku u svakodnevnoj vožnji i manevrisanju. Prvi električni Transiti isporučeni kompaniji IKEA Elektrifikacija Fordovih komercijalnih vozila istovremeno dobija i konkretan nastavak na domaćem tržištu. Kompaniji IKEA isporučena su prva dva potpuno električna Ford Transita, koja ujedno predstavljaju i prva dva električna komercijalna vozila koja je Ford kroz svoju prodajnu mrežu isporučio kupcu u Srbiji.

Foto: Promo