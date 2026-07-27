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Brioni su čuvena ostrva u Hrvatskoj, luksuzno letovalište, nacionalni park i muzej na otvorenom, gde je svoj raj nekad nalazio Josip Broz Tito. Nešto manje poznati su srpski Brioni koji važe za najlepšu plažu na Savi.

Nalazi se u Sremskoj Mitrovici i dovoljno je da šetalištem krenete nizvodno i naći ćete se u pravom malom raju. Peščana plaža uokvirena travnatim površinama i prirodnim hladom je prava oaza.

Kao na moru i na plaži reke Save vas očekuju ležaljke, tuševi i kabine za presvlačenje, brojni kafići i restorani, ali i spasioci i dežurne lekarske ekipe tokom leta. Takođe, na raspolaganju su vam tereni za odbojku na pesku, košarku, a tu je i veliko dečije igralište.

Samo kupalište može da primi 5.000 ljudi, a ulaz je besplatan.

Plaža Brioni je nastala još pre Drugog svetskog rata, kada je jedan ugledni stanovnik Mitrovice odlučio da ogradi deo zemljišta uz obalu, naspe ga peskom i pretvori u plažu. Tada je imala samo sto metara. Kasnije tokom šezdesetih na obali je izgrađen restoran Plaža koji je odmah dobio nadimak - Brioni.

Danas cela plaža opravdava to ime kao jedna od najlepših plaža u Srbiji.

Takozvani „Brioni“ su oduvek bili mesto dobrog provoda i oaza odmora. Bogat sadržaj sportsko - rekreativnih ali i ugostiteljskih objekata dovoljan je razlog da mitrovačko more beleži iz godine u godinu veliki broj posetilaca.