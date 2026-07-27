PASOŠ NE TREBA, ZA EES NI ČULI, A MOŽE DA SE JEDE VEĆ ZA 3 EVRA: Na ovom mestu cela porodica može da letuje za 1.300 - ol inkluziv! (FOTO)
Porodično letovanje za četvoro od 900 evra, ručak s ribljim specijalitetima za dvoje od 20 evra i prelazak granice bez pasoša – u našem susedstvu krije se jedno od najpovoljnijih letovališta u Evropi. Dok cene na tradicionalnim destinacijama obaraju rekorde, evo gde turisti iz Srbije mogu provesti sedam dana po drastično nižim cenama.
Reč je o Albaniji, jednoj od najjeftinijih evropskih destinacija, sa prelepim plažama, čistim morem i još uvek relativno malim brojem turista. Ono što je još dobra stvar, to je što ovde EES sistema!
Kako stići do Albanije iz Srbije
Do albanske obale iz Srbije može se stići veoma lako – kolima, autobusom ili avionom, u zavisnosti od toga šta vam najviše odgovara. Automobilom, do najpoznatijih letovališta kao što su Drač ili Saranda, putovanje traje između 6 i 10 sati, u zavisnosti od polazne tačke i zadržavanja na granici.
Avionske linije iz Beograda do Tirane dostupne su četiri puta nedeljno, a let traje oko 60 minuta. Avio-karte se često mogu pronaći po vrlo povoljnim cenama, posebno ako se rezervišu unapred.
Autobuski prevoz između Srbije i Albanije funkcioniše tokom cele godine, a tokom turističke sezone broj linija i destinacija je povećan.
Cene u Albaniji
Albanija se ubraja među najpovoljnije destinacije u Evropi kada je reč o smeštaju, a posebno se izdvaja Drač – najpristupačnije letovalište u zemlji. Ovaj primorski grad može da se pohvali obalom dugom gotovo 20 kilometara, uz koju se prostire uređeno šetalište i niz savremeno opremljenih hotela.
Pored povoljnih cena smeštaja, koje se u srcu sezone kreću već od 20 evra po noćenju sa doručkom, a do oko 65 evra po osobi za all inclusive uslugu u hotelima viših kategorija, Drač nudi i vrlo pristupačne cene u restoranima, barovima i za ostale vanpansionske sadržaje.
Cena letovanja za četvoročlanu porodicu
Letovanje za četvoročlanu porodicu u hotelu sa 4 zvezdice i all inclusive uslugom tokom jula ili avgusta u proseku iznosi oko 1.300 evra za sedam noći, dok su aranžmani u junu i septembru još povoljniji – kreću se između 900 i 1.100 evra.
U restoranima, obrok za dvoje sa ribom kao glavnim jelom košta između 20 i 30 evra, dok se uz domaća kuvana jela, picu ili pastu može ručati i za oko 15 evra za dve osobe.
Za ljubitelje brze hrane, cene su još pristupačnije – giros se kreće oko 3 evra, parče pice 2 evra, a burger s prilogom oko 4 evra.
Šta je potrebno za ulazak u Albaniju
1. Putna dokumenta:
Lična karta ili pasoš – državljani Srbije mogu ući u Albaniju sa bilo kojim od ova dva dokumenta.
Bez vize – nije potrebna viza za ulazak, a dozvoljeni boravak je do 90 dana u periodu od 180 dana.
2. Deca:
Deca mlađa od 10 godina moraju imati važeći pasoš.
Deca starija od 10 godina mogu putovati sa ličnom kartom ili pasošem, ukoliko već poseduju ličnu kartu (u skladu sa Zakonom o ličnim kartama Republike Srbije).
3. Putovanje automobilom:
Zeleni karton (međunarodno osiguranje vozila) – obavezan je prilikom ulaska u Albaniju sopstvenim vozilom.
Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna.
Probne vozačke dozvole se ne priznaju – na osnovu sporazuma Srbije i Albanije o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola.
4. Kućni ljubimci:
Ulazak je dozvoljen uz:
Pasoš za kućne ljubimce (veterinarska knjižica),
Potvrdu od veterinara da je životinja zdrava,
Dokaz o vakcinaciji, naročito protiv besnila.
Kurir.rs/Blic