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Porodično letovanje za četvoro od 900 evra, ručak s ribljim specijalitetima za dvoje od 20 evra i prelazak granice bez pasoša – u našem susedstvu krije se jedno od najpovoljnijih letovališta u Evropi. Dok cene na tradicionalnim destinacijama obaraju rekorde, evo gde turisti iz Srbije mogu provesti sedam dana po drastično nižim cenama.

Reč je o Albaniji, jednoj od najjeftinijih evropskih destinacija, sa prelepim plažama, čistim morem i još uvek relativno malim brojem turista. Ono što je još dobra stvar, to je što ovde EES sistema!

Foto: Facebook Printscreen/Letovanje u Albaniji

Kako stići do Albanije iz Srbije

Do albanske obale iz Srbije može se stići veoma lako – kolima, autobusom ili avionom, u zavisnosti od toga šta vam najviše odgovara. Automobilom, do najpoznatijih letovališta kao što su Drač ili Saranda, putovanje traje između 6 i 10 sati, u zavisnosti od polazne tačke i zadržavanja na granici.

Avionske linije iz Beograda do Tirane dostupne su četiri puta nedeljno, a let traje oko 60 minuta. Avio-karte se često mogu pronaći po vrlo povoljnim cenama, posebno ako se rezervišu unapred.

Autobuski prevoz između Srbije i Albanije funkcioniše tokom cele godine, a tokom turističke sezone broj linija i destinacija je povećan.

Cene u Albaniji

Albanija se ubraja među najpovoljnije destinacije u Evropi kada je reč o smeštaju, a posebno se izdvaja Drač – najpristupačnije letovalište u zemlji. Ovaj primorski grad može da se pohvali obalom dugom gotovo 20 kilometara, uz koju se prostire uređeno šetalište i niz savremeno opremljenih hotela.

Pored povoljnih cena smeštaja, koje se u srcu sezone kreću već od 20 evra po noćenju sa doručkom, a do oko 65 evra po osobi za all inclusive uslugu u hotelima viših kategorija, Drač nudi i vrlo pristupačne cene u restoranima, barovima i za ostale vanpansionske sadržaje.

Foto: Facebook Printscreen/Letovanje u Albaniji

Cena letovanja za četvoročlanu porodicu

Letovanje za četvoročlanu porodicu u hotelu sa 4 zvezdice i all inclusive uslugom tokom jula ili avgusta u proseku iznosi oko 1.300 evra za sedam noći, dok su aranžmani u junu i septembru još povoljniji – kreću se između 900 i 1.100 evra.

U restoranima, obrok za dvoje sa ribom kao glavnim jelom košta između 20 i 30 evra, dok se uz domaća kuvana jela, picu ili pastu može ručati i za oko 15 evra za dve osobe.

Za ljubitelje brze hrane, cene su još pristupačnije – giros se kreće oko 3 evra, parče pice 2 evra, a burger s prilogom oko 4 evra.

Foto: Facebook Printscreen/Letovanje u Albaniji

Šta je potrebno za ulazak u Albaniju

1. Putna dokumenta:

Lična karta ili pasoš – državljani Srbije mogu ući u Albaniju sa bilo kojim od ova dva dokumenta.

Bez vize – nije potrebna viza za ulazak, a dozvoljeni boravak je do 90 dana u periodu od 180 dana.

2. Deca:

Deca mlađa od 10 godina moraju imati važeći pasoš.

Deca starija od 10 godina mogu putovati sa ličnom kartom ili pasošem, ukoliko već poseduju ličnu kartu (u skladu sa Zakonom o ličnim kartama Republike Srbije).

3. Putovanje automobilom:

Zeleni karton (međunarodno osiguranje vozila) – obavezan je prilikom ulaska u Albaniju sopstvenim vozilom.

Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna.

Probne vozačke dozvole se ne priznaju – na osnovu sporazuma Srbije i Albanije o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola.

4. Kućni ljubimci:

Ulazak je dozvoljen uz:

Pasoš za kućne ljubimce (veterinarska knjižica),

Potvrdu od veterinara da je životinja zdrava,

Dokaz o vakcinaciji, naročito protiv besnila.