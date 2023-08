ZORANU SE 2 STVARI NISU SVIDELE NA LETOVANJU U ALBANIJI Bilo je lepo mesto, a sad kao Budva! Ako ovo ne uradite, poljubićete vrata

Albanija je poslednjih godina veoma privlačna turistima sa Balkana, iskustva su, kao i cene različita.

Sada se po cenama Albanija skoro približila Grcima, a pre samo dve godine bili su daleko jeftiniji od Grčke. Jedan turista koji je letovao ove, ali i pre dve godine u Albaniji, uporedio je i cene i uslugu, a dotakao se i Crne Gore.

"Dođosmo juce iz Valone pa bih podelio par sitnica i razlika od pre dve godine. Valona je bila lepo mesto, a sad je kao Budva u Crnoj Gori samo x20. Na Guglu su još slike neasfaltiranih ulica, a kad smo predprošle godine došli sve je bilo tip-top. Sada to više nije ona Valona, više je izgrađeno za dve godine nego neka svetska metropola. Mladima će se svideti 200 odsto, za nas starije je ipak nešto mirnije.

Reke vozila se slivaju ka centru, a policija na raskrsnicama jedva uspeva da razmrsi situaciju ali ipak uspeva. Luna parkovi bez kraja, lokal do lokala (ima i od popa uši da se kupe). Savetujem da se prilikom parkiranja postavi tačka na Gugl mapama da bi ste našli svoje vozilo.

Dobro je što nikad ne rezervišemo unapred pa smo otišli na prefiferiju i uzeli miran smeštaj malo zavučen između ulica. Plaža Zvernec je na 7 kilometara bez gužve. Opet na Gugl mapama sve izgleda jadno ali u stvarnosti, mogu da kažem bez preterivanja da lepšu plažu nismo videli.

Šuma, ležaljke pola u šumi pola na pesku, restorani gde specijaliteti sa plodovima mora za nas dvoje koštaju oko 3.500 leka sa pićem, ležaljke 500 leka i to ne one klimave, proste nego stvarno udobne. Šteta je što nijedan od onih bungalova u šumi nije bio slobodan, samo 45 evra, sa klimom, kupatilom, dvorištem, i u to ulaze i ležaljke i doručak švedski sto. Baš sam kreten što se nisam bolje informisao i rezervisao još u junu.

Svi već znaju da je voda tamo toplija nego u kadi, zato o tome neću da pišem. Ljubaznost i gostoprimstvo je i dalje neočekivano visoko. Dve stvari mi se nisu svidele:

10 evra = 1.000 leka ako plaćate evrima nije mnogo ali ako potrošite 500-600 evra i izgubite 20 odsto, nije ni malo. Promenite u zvaničnoj menjačnici.

Aljkavi su što se tiče "bukinga" - koma i neretko izdaju apartmane, a zaborave da skinu sa "bukinga". Ako već rezervišete onda pišite mejl ili zovite i potvrdite nekako, mislim da je tako bolje da ne poljubite vrata i odete.

I čisto poređenja radi: Hteli smo i na par dana do Crne Gore da se podsetimo starih dobrih vremena. Smeštaj kosta na 700 metara od plaže u Krasicima 230 evra za 5 dana, za dva dana cena je samo 230 evra ali je zato cena za jedno noćenje 230 evra. (oterao ih u tri lepe i opet pomislio vi me više neće videti.) Izgubio sam volju i želju da se prošetam Crnom Gorom. Vratili se preko Makedonije kroz Ohrid", napisao je jedan Zoran u objavi na Fejsbuku.

Članovi grupe su potom u komentarima delili svoja iskustva.

"Mi smo posetili Valonu 2021. godine i oduševljeni smo. Sve smo obišli i Zvernec i manastir i stvarno nam je ostala u prelepom sećanju. Ove godine bili u Crnoj Gori, zbog malo dana koje smo imali na raspolaganju, nije se isplatilo ići do Valone i nije bilo to to. Svaki dan smo se setili prelepe Valone. Ljubaznost, čistoća apartmana, prostrane plaže, jeftino! Šta više reći", napisala je jedna članica gurpe.

"Odavno ovde pišem za Zvernec, dve godine idemo u Valonu i od Zverneca mi nema lepšeg. Cene smešne za onakve plaže i ležaljke, hrana u barovima na plaži jeftina do bola, kafa i pivo isto. Za goste plaža, obezbeđen besplatan parking u šumici ili nadstrešnicama pokriven. Ogromno prostranstvo, samo za uživanje", piše u drugom komentaru.

Autor objave se potom još jednom oglasio u komentarima i dodao informacije o cenama, a 1 lek je 1,16 dinara.

"Da dodam pravi sladoled je u luna parku kod naših komšija iz Gostivara cena 0.70. Vidim da pišete o ribama, riba ko voli sam da je sprema imate od 700 leka kg brancin, 800 orada. Ko je lenj kao ja (šalim se na svoj račun), ja sam po meni najpovoljnije našao za 1.000 leka druga klasa i 1.100 prva klasa orada tj. levrek, 1.000 leka brancin tj. koce, 950 leka lignje, pečenje je 100 leka. Mi smo svaki dan za ručak ribu jeli, a bili smo 24 noći.

Pice od 650 -1.200 familiare tj.velike. Mali giros 250 leka, porcija velika girosa 500 leka.. Imaju više pijaca, ja sam zelene pijace nasao tri. Najbolje snabdevena je kod bus stanice kod starog grada.

Maslinovo ulje 600 litar, kupio više pa sam dobio po 520 ( malo se cenkao). Prevoz za lepe plaže ka Orikumu cena 150 leka i ima još mnogo informacija. Ja sam smeštaj plaćao 25 evra na 7 minuta od plaže", napisao je on.

