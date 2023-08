"ZANIMA ME KOLIKO KG PARADAJZA I SLANINE MOGU DA PRENESEM" Prštali komentari na opasku da ne planiraju da troše pare na letovanju

"Možeš poneti jedno svinjče, ali do sto kg. i mora sedeti na prednjem sjedištu", glasio je jedan od komentara

"Zdravo, zanima me koliko kg paradajza i slanine mogu da prenesem preko granice? Nas je četvoro i u proseku jedemo oko 800 grama slanine i 6-7 paradajza dnevno. Ne planiramo da trošimo novac na letovanju, pa me takođe zanima koliko se rakije moze poneti? Hvala.", od reči do reči glasilo je pitanje koje je potencijalni turista iz Srbije postavio u jednoj od popularnih Fejsbuk grupa za letovanje.

foto: Facebook Printscreen/Letovanje u Albaniji

Reč je o jednoj od najpovoljnijih destinacija na moru pa se mnogima ovakvo pitanje činilo potpuno izlišnim. Ozbiljni odovori mogli su se nabrojati na prste, ali je zato šaljivih bilo na pretek...

Kurir.rs/Facebook Letovanje u Albaniji