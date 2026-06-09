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Poslednjih nekoliko godina, Albanija se sve češće pominje kao atraktivna i cenovno pristupačna alternativa tradicionalnim letovalištima u Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Ipak, pri pomisli na odmor u ovoj zemlji, mnogi turisti iz Srbije i dalje imaju zadršku. Pitanja o bezbednosti, ljubaznosti lokalnog stanovništva i kvalitetu usluge često su prva na listi. Nedavna diskusija na platformi Reddit otkrila je stvarna iskustva naših turista i dala jasne odgovore na ove dileme.

Smeštaj i cene

Kada je reč o odnosu cene i kvaliteta, korisnici se slažu da Albanija trenutno nudi znatno više od konkurentskih destinacija u regionu.

U potrazi za apartmanom turisti često nailaze na novogradnju i potpuno opremljen smeštaj. Obala se ubrzano razvija, što znači da je većina smeštajnih kapaciteta potpuno nova. Apartmani su po pravilu veći i komforniji nego u Crnoj Gori ili Hrvatskoj, a cene po restoranima i prodavnicama su veoma pristupačne, često u rangu sa domaćim.

- Ja sam bila u Draču par godina za redom, bilo je super. Porodica koja drži hotel je jako ljubazna i obožavaju Lepu Brenu - podelila je jedna korisnica.

Za razliku od nekih grčkih letovališta gde se upotreba klima-uređaja često dodatno naplaćuje, u Albaniji je to uglavnom uključeno u osnovnu cenu.

Foto: Youtube Printscreen

Od peščanih plaža do "evropskih Maldiva"

Iskustva variraju u zavisnosti od regije, ali izdvajaju se dve glavne destinacije koje privlače naše turiste:

Drač

Idealan za porodični odmor i one koji vole široke, peščane plaže. Voda je plitka i topla, a cene su izuzetno niske. Ovo je i logistički najlakša destinacija za one koji putuju autobusom.

Saranda i Ksamil

Ovaj deo Albanije izlazi na Jonsko more i geografski je veoma blizu Grčke, pa je kvalitet vode i plaža gotovo identičan onom na Krfu. Ksamil je poznat po tirkiznoj vodi i prelepim uvalama.

- Mi smo išli kolima na jug Albanije, ne zna se šta je lepše. Najjači utisak ostavila mi je jedna kamena plaža sa divljim kozama u okolini - podelila je jedna korisnica svoje iskustvo iz 2021. godine, nazivajući to "najboljim letovanjem ikada".

Ksamil Foto: Youtube printscreen

Kako najlakše stići do albanskog primorja

Što se tiče prevoza, obe opcije, i automobil i autobus, imaju svoje prednosti. Postoje redovne linije i turističke ture, posebno do Drača, sa vrlo pristupačnim cenama povratnih karata.

Automobil po pravilu pruža neuporedivo veću slobodu. Putevi do primorja su uglavnom modernizovani, a automobil vam omogućava da svakodnevno menjate plaže i istražujete skrivene uvale, a kako ističu korisnici, to je posebno preporučljivo ako idete na jug zemlje.

Takođe, blizina Krfa omogućava onima koji letuju u Sarandi i Ksamilu da trajektom lako organizuju jednodnevni izlet u Grčku.

Sudeći po iskustvima iz prve ruke, Albanija je destinacija u snažnoj ekspanziji koja se trudi da osvoji svoje mesto na turističkoj mapi Evrope kroz odličnu ponudu i ljubaznost. Za turiste iz Srbije, ona trenutno predstavlja i ekonomično rešenje koje nudi prelepo more, dobru hranu i komforan smeštaj, pod uslovom da na put krenu otvorenog uma i bez predrasuda.