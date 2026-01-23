Slušaj vest

Iako rastući troškovi brinu mnoge turiste i sprečavaju ih da završe svoje rezervacije, stručnjaci poručuju da atraktivna putovanja u inostranstvo mogu biti znatno jeftinija nego što se na prvi pogled čini.

Prema analizama Skyskannera, u deset najpovoljnijih destinacija ove godine može se putovati za manje od 110 evra u oba smera, a apsolutni lider po povoljnim ponudama je Albanija.

Albanija najpovoljnija destinacija

Albanija je zauzela prvo mesto na ovoj listi, a Tirana se ističe ne samo povoljnim cenama avionskih karata, već i niskim troškovima boravka. Naime, noćenje u hotelima sa tri zvezdice počinje već od 38 evra. Na drugom mestu našao se Milano, dok je treće mesto pripalo Londonu, čiji je prosečan trošak putovanja 79 evra.

Ova godina donosi veoma raznoliku listu destinacija. Pored južnih letovališta, na spisku su se našla i hladnija, ali podjednako atraktivna odredišta poput Helsinkija. Za one koji traže sunce, povoljne opcije su Pafos na Kipru i Atina u Grčkoj. Uz to, popularne evropske metropole poput Praga, Rima, Pariza i Malte (Valeta) i dalje nude konkurentne cene.

Najjeftinije destinacije

Iako troškovi putovanja mogu biti razlog za zabrinutost, postoje brojne povoljne opcije koje omogućavaju putovanja bez većeg finansijskog opterećenja. Bilo da želite da uživate u suncu, istražujete istorijske evropske gradove ili doživite nešto novo, izbor je veliki, a s obzirom na to da su cene u mnogim slučajevima niže nego što se očekivalo, putovanja mogu biti znatno pristupačnija.