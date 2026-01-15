Slušaj vest

Grčka je ušla u 2026. godinu uz snažan start na dodeli nagrada „TripAdvisor Travelers’ Choice“, gde se čak šest njenih destinacija našlo među najbolje ocenjenima na svetu.

Najveći doprinos ovom uspehu dao je Krit, koji je predvodio grčke destinacije na prestižnoj listi Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026, potvrđujući vodeću poziciju zemlje na globalnoj turističkoj sceni.

Zahvaljujući ovom priznanju, Grčka u 2026. ulazi sa značajnom prednošću u međunarodnoj vidljivosti. Nagrade se dodeljuju na osnovu miliona recenzija putnika prikupljenih u periodu od oktobra 2024. do septembra 2025. godine, a šest grčkih destinacija našlo se u više visoko rangiranih kategorija, što ukazuje na stabilno interesovanje i visok nivo zadovoljstva posetilaca.

Kako savremeni putnici sve više traže autentična i raznovrsna iskustva, uspeh Grčke prevazilazi puku privlačnost prirodnih lepota. Od poznatih ostrva do kulturno bogatih gradova, zemlja pokazuje širinu ponude, kontinuitet kvaliteta i obnovljenu energiju na turističkoj mapi sveta.

Krit

Krit je ostvario najzapaženiji rezultat među grčkim destinacijama u 2026. godini, zauzevši 9. mesto na listi deset najboljih destinacija na svetu. Na evropskom nivou, ostrvo je još bolje plasirano, sa 4. mestom među najboljim destinacijama u Evropi, ispred brojnih tradicionalno snažnih mediteranskih konkurenata.

Posebno se istakao i u oblasti gastronomije - Krit je rangiran kao 8. najbolja svetska destinacija za ljubitelje hrane, dok je u Evropi zauzeo 4. mesto. Ovi rezultati potvrđuju da posetioci visoko vrednuju ne samo prirodu ostrva, već i njegovu autentičnu kuhinju i konstantan kvalitet ugostiteljske ponude.

Grčka. plaža Elafonisi, Krit Foto: Shutterstock

Atina

Atina je zadržala stabilnu poziciju na evropskoj listi, plasiravši se na 23. mesto među najboljim destinacijama u Evropi. Posebno je prepoznata u kategorijama koje naglašavaju dubinu doživljaja i kulturno bogatstvo.

Na globalnoj listi najboljih kulturnih destinacija, Atina je zauzela 22. mesto, dok je u Evropi bila 13., čime je dodatno potvrđen njen status grada koji uspešno spaja antičko nasleđe sa savremenim urbanim identitetom.

U oblasti gastronomskog turizma, grčka prestonica se našla na 14. mestu među najboljim evropskim destinacijama za hranu, što ukazuje na sve jaču restoransku scenu i rastuću međunarodnu reputaciju.

Foto: VAFEIADAKIS ARISTIDIS / Sipa Press / Profimedia

Grčka ostrva

Grčka je imala snažno prisustvo i u kategoriji destinacija za medeni mesec. Tri egejska ostrva ušla su u svetski vrh najromantičnijih destinacija prema TripAdvisor-u. Mikonos je zauzeo 12. mesto na globalnoj listi, dok se Santorini našao na 16. poziciji, uprkos dugogodišnjoj reputaciji romantičnog klasika.

Paros je dodatno upotpunio listu, plasiravši se na 25. mesto u svetu, čime je potvrdio rastuću popularnost među parovima koji traže mirniju, ali i dalje estetski upečatljivu alternativu.

Foto: David Cameron / Alamy / Profimedia

Pirej

Jedno od iznenađenja u 2026. godini bilo je uvrštavanje Pireja na globalnu listu najboljih destinacija za solo putnike, gde je zauzeo 25. mesto.

Grad, koji se tradicionalno vezuje za luke i trajektne linije, sve više se prepoznaje kao samostalna destinacija sa sopstvenim karakterom. Ovo ukazuje na promenu percepcije putnika, ali i na širi trend interesovanja za autentične urbane sredine koje nude kulturu i lokalni duh, bez prevelikih gužvi.

Uspeh u međunarodnoj konkurenciji

TripAdvisor nagrade dodeljuju se u izuzetno konkurentnom globalnom okruženju. U 2026. godini, među vodećim destinacijama našli su se Bali, London, Dubai, Pariz, Rim, Njujork i Bangkok, dok su kulturne i gastronomske liste predvodili gradovi poput Singapura, Londona, Krakova, kao i kulinarski centri poput Rima i Dubaija.

U takvoj konkurenciji, činjenica da Grčka ima više plasiranih destinacija u različitim kategorijama potvrđuje njenu prilagodljivost i kontinuirani razvoj. Zemlja se sve manje doživljava isključivo kao letnja destinacija, a sve više kao prostor koji nudi kvalitetna turistička iskustva tokom cele godine, za različite profile putnika.