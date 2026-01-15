Slušaj vest

Nadzemna garaža u okviru kompleksa železničke stanice „Beograd centar“ u Prokopu završena je i zvanično je dobila upotrebnu dozvolu, prema rešenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donetom 13. januara 2026. godine.

Rešenjem se potvrđuje da je objekat izgrađen u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, važećom tehničkom dokumentacijom i propisima iz oblasti planiranja i izgradnje, te da ispunjava sve tehničke i bezbednosne uslove za upotrebu.

Garaža je izgrađena kao nadzemni objekat spratnosti P+6 na krovu Prokopa, ukupne visine 24,84 metra i raspolaže sa 671 garažnim parking mestom, kao i sa dodatnih pet parking mesta na otvorenom. Objekat se nalazi u Ulici Zorana Žunkovića 1 na teritoriji gradske opštine Savski venac i čini sastavni deo šireg infrastrukturnog kompleksa železničke stanice Prokop.

Ne propustiteNovčanikZbog parking kazne ne može da proda kuću: Žena ostavljala automobil na travnjaku pa joj sve došlo glave!

 Investitor izgradnje je privredno društvo Railway City d.o.o., a u postupku izdavanja upotrebne dozvole utvrđeno je da je objekat podoban za korišćenje u predviđenoj nameni. Rešenjem je obuhvaćen ceo garažni objekat, uključujući sve etaže i pripadajuće parking kapacitete.

U samom aktu se navodi da je rešenje konačno u upravnom postupku, odnosno da protiv njega nije dozvoljena žalba, dok je moguća zaštita prava isključivo putem pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom.

Biznis Kurir/Biznis.rs

Ne propustiteNekretnineKoliko je novca potrebno za najisplativiju investiciju u Srbiji: Cene garaža i parking mesta po gradovima, u sekundi planu na oglasima
Automobil u garaži
InfoBizVlasnik ovog "golfa" ostavio auto na parkingu, stigla mu kazna 200.000 evra: Napravio veliku grešku, zbunio i policiju! Slučaj dobio misteriozni obrt (VIDEO)
Screenshot 2025-02-13 175918.jpg
InfoBizObilaženje 10 krugova u potrazi za parkingom postaje prošlost: Čačani konačno mogu da odahnu, rešava se veliki problem
Parking u Čačrku, RINA
InfoBizU kojim slučajevima se poništava parking "kazna"? Iz Parking servisa objašnjavaju koja je procedura
Parking servis pare