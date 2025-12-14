Slušaj vest

Tržište garaža u 2025. godini beleži rast cena, a potražnja je sve veća zbog nedovoljnog broja parking-mesta u većim gradovima Srbije. Pronaći parking u centru Beograda postalo je pravi izazov, a oni koji žele privatnu garažu moraju izdvojiti od 700 do čak 4.000 evra po kvadratu. Novi Sad je drugo najskuplje tržište, dok su cene u Nišu i Kragujevcu znatno povoljnije.

Aleksandra Mihajlović, PR menadžer portala 4zida, objašnjava da su parking mesta postala jedne od najtraženijih “malih” nekretnina u velikim gradovima, posebno u Beogradu i Novom Sadu, zbog nedostatka prostora i rasta broja vozila. Potražnja nastavlja da raste, dok kapaciteti ne prate potrebe građana.

Cena garaža po lokacijama u Beogradu

Usled hroničnog nedostatka parkinga, garaže u luksuznim kompleksima često premašuju cenu kvadrata mnogih stanova, dok su u perifernim delovima grada znatno povoljnije. Prema podacima sa 4zida, cene garaža u Beogradu kreću se od 700 evra po kvadratu u perifernim delovima, do 4.000 evra u luksuznim kompleksima.

U Beogradu na vodi, kvadrat garaže može koštati i do 2.500 €/m², dok ukupna cena garaže dostiže i 35.000 evra. Na Novom Beogradu, u luksuznim naseljima poput West 65, garaže od 12m² prodaju se za 49.900 evra. Srednji cenovni rang čine delovi Vračara, Palilule i Novog Beograda sa cenama između 1.800 i 2.500 €/m². Najjeftinije zone su Mirijevo, Zemun, Voždovac i Čukarica, gde kvadrat garaže košta između 1.000 i 1.200 evra.

Situacija u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu

U Novom Sadu cene garaža su oko 20 odsto niže nego u Beogradu. Na Telepu garaža od 15m² može koštati od 16.000 do 42.900 evra, dok se u Detelinari cene kreću od 23.000 do 46.500 evra. Najjeftinije opcije su na Podbari i Grbavici, sa cenama od 7.700 do 11.000 evra.

Kragujevac i Niš su znatno povoljniji. U centru Kragujevca garaža od 28m² može se kupiti za 28.000 evra, dok je najjeftinija 6.000 evra. U Nišu kvadrat garaže košta između 480 i 1.700 evra, sa najskupljom garažom od 35.000 evra u opštini Medijana i najjeftinijom za 6.000 evra.

Porezi na garaže u Beogradu

Dok se Beograđani suočavaju sa rastom cena i nedostatkom parkinga, Skupština grada je usvojila povećanje poreza na imovinu za 2026. godinu u proseku od pet do 5,5 odsto. Predsednik Skupštine Nikola Nikodijević ističe da će najveći skok poreza biti upravo na garaže, s obzirom na značajan rast njihove vrednosti u prethodnoj godini, kada su dostigle cene gotovo kao manji stanovi u drugoj i trećoj zoni.