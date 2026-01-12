Slušaj vest

Kako ima sve više automobila, tako ima i sve manje parking mesta. Čačak je jedan od gradova u kom je problem sa nedovoljnim brojem parking mesta jako izražen. Pre 20 godina kada je počela naplata parkiranja Čačak je imao oko 30.000 vozila, danas ih ima duplo više. Prema podacima SUP-A Čačak oko 60.000 vozila je registrovano na ČA tablice.

Lokalna samouprava nova parking mesta stavlja visoko na listi prioriteta kada su u pitanju ulaganja, a nakon parkinga kod Fakulteta tehničkih nauka sada će Čačak dobiti još novih parking mesta.

- Parking servis Čačak otvara parking sa 84 mesta kod Megamaksija. Time se oslobađa prostor parkinga „Taksi 1“, koji će najkasnije do kraja 2026. godine biti namenjen izgradnji javne garaže sa oko 400 parking-mesta, čime se građanima obezbeđuje dugoročno rešenje za parkiranje u centru grada, potvrđeno je za RINU u čačanskom Parking servisu.