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Dok se najveći deo domaćih putnika tradicionalno okreće Grčkoj, Crnoj Gori i Bugarskoj, letovališta poput Mamaje, Neptuna ili Vama Večea retko se pominju među prvim izborima za letovanje.

Upravo zato je rumunska obala danas zanimljiva. Nije najglamurozniji deo Mediterana niti destinacija sa razgledničkim statusom grčkih ostrva, ali kombinuje nešto što je u Evropi postalo sve ređe - veliko uređeno primorje, ozbiljnu hotelsku infrastrukturu i cene koje su i dalje niže od većine razvikanijih letnjih destinacija.

Najpoznatije rumunsko letovalište je Mamaja, osam kilometara dugačak pojas između Crnog mora i jezera Siutghiol, severno od Konstance. Više od 200 hotela, široke peščane plaže, beach barovi, klubovi i veliki hotelski kompleksi učinili su je centralnom tačkom rumunskog turizma na moru.

Cene u Mamaji

Rumunija je godinama važila za izrazito jeftinu destinaciju, ali se tržište poslednjih sezona promenilo. U Mamaji danas postoje hoteli i apartmani koji cenovno više podsećaju na razvijenija mediteranska tržišta nego na staru predstavu o "budžetskom moru".

U špicu sezone dvokrevetna soba u prosečnom hotelu uglavnom se kreće od oko 50 do 200 evra po noćenju, zavisno od kategorije objekta i lokacije. Privatni apartmani i vile uglavnom su između 30 i 80 evra po noći za standardnu ponudu.

Razlika u odnosu na Grčku ili Hrvatsku postaje vidljivija kada se posmatra ukupan trošak odmora. Organizovani aranžmani za deset noćenja sa doručkom, uključenim ležaljkama i prevozom iz Srbije najčešće ostaju ispod nivoa koji tokom jula i avgusta dostižu popularnije mediteranske destinacije.

Za put automobilom kroz Rumuniju potrebna je elektronska vinjeta (rovinieta), dok ukupni troškovi goriva, putarina i vožnje do Mamaje i nazad za prosečan automobil najčešće iznose između 180 i 300 evra, zavisno od potrošnje i broja putnika.

Rumunska obala nije samo Mamaja

Iako Mamaja dominira po popularnosti i infrastrukturi, rumunska obala funkcioniše kroz nekoliko potpuno različitih tipova letovališta.

Kostinești je godinama destinacija mlađe publike i noćnog života, sa znatno jeftinijim smeštajem i manjim hotelima. Neptun, Venus i Saturn imaju mirniji ritam i stariju hotelsku infrastrukturu, ali i povoljnije cene od Mamaje. Vama Veče, na samoj granici sa Bugarskom, ostaje alternativna zona sa kampovima, manjim privatnim smeštajem i atmosferom koja više podseća na nekadašnja neformalna letovališta nego na klasične resort destinacije.

Upravo ta razlika između letovališta danas određuje i profil turista koji dolaze na rumunsko primorje - od porodica i organizovanih grupa do mlađih putnika koji traže niži budžet i manje formalnu atmosferu.

Kakvo je more i šta realno očekivati od plaža

Crno more nema providnost i tirkizne tonove karakteristične za Grčku ili deo Jadrana, ali rumunska obala ima veoma široke peščane plaže i plići ulazak u vodu, zbog čega je posebno popularna među porodicama sa decom.

Plaže u Mamaji spadaju među najveće na Crnom moru, sa velikim zonama pod ležaljkama i beach klubovima, ali postoje i delovi obale gde je moguće boraviti bez dodatnih troškova. Tokom jula i avgusta najveće gužve stvaraju se vikendom, kada veliki broj turista dolazi iz Bukurešta i drugih delova Rumunije.

Parking uz centralne delove Mamaje tokom sezone često se dodatno naplaćuje, a prilazi Konstanci i obali umeju da budu veoma opterećeni u špicu vikenda.

Cene puta, hrane i pića

Rumunska obala i dalje je primetno pristupačnija od većeg dela zapadne Evrope kada je reč o svakodnevnim troškovima.

Dnevni meni u restoranima najčešće košta između osam i deset evra, dok ručak sa supom, glavnim jelom i pićem u prosečnom restoranu uglavnom ostaje oko 16 evra po osobi. Riblji restorani uz more i dalje imaju širi cenovni raspon, ali su uglavnom jeftiniji od razvikanijih jadranskih i grčkih lokacija.

Kafa, lokalno pivo i osnovne namirnice u supermarketima ostaju relativno pristupačni, iako su cene poslednjih godina primetno porasle, naročito u centralnim turističkim zonama Mamaje.

Prosečan iznos troškova za dvoje:

Gorivo i put 180-300 evra

Smeštaj za 10 dana 700-1.200 evra

Hrana i piće 300-500 evra

Plaža i aktivnosti 100-250 evra Šengen i put automobilom

Velika promena za rumunsku obalu dogodila se ulaskom Rumunije u pun Šengen početkom 2025. godine. To je dodatno pojednostavilo putovanja kroz region i učvrstilo poziciju zemlje kao ozbiljnije turističke destinacije jugoistočne Evrope.

Iz Beograda do Mamaje automobilom ima oko 780 kilometara, a prosečno vreme vožnje je između osam i devet sati, zavisno od gužvi i prelaza.

Mamaja i Konstanca danas funkcionišu kao standardne evropske turističke zone, sa velikim brojem hotela, restorana i turista tokom sezone. Kao i u drugim velikim letovalištima, preporučuje se osnovni oprez zbog džeparenja u gužvama i noćnim zonama.

Za razliku od Grčke, rumunska obala za turiste iz Srbije i dalje nema status "prvog izbora". Ali upravo zato danas funkcioniše kao alternativa za putnike koji žele uređeno veliko letovalište, široke peščane plaže i niži ukupni budžet od dela razvikanijih mediteranskih destinacija.

Rumunska obala

Mamaja i ostatak rumunskog primorja više nisu nepoznata istočnoevropska letovališta sa simboličnim cenama kakva su bila pre deset ili petnaest godina. Cene rastu, posebno u vrhu sezone, a moderni hoteli i beach klubovi danas ciljaju publiku spremnu da potroši više nego ranije.

Ipak, u poređenju sa Grčkom, Hrvatskom ili delovima crnogorske obale, rumunsko primorje i dalje nudi povoljniji odnos između cene, infrastrukture i ukupnih troškova odmora.