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Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbijavoz" omogućilo je od danas, 21. jula 2026. godine, internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica - Segedin - Subotica, putem zvaničnog veb-sajta i mobilne aplikacije "Srbijavoz".

Ova usluga je odmah dostupna svim korisnicima veb-sajta, kao i korisnicima iOS platforme nakon ažuriranja aplikacije putem App Store-a.

Zbog velikog broja korisnika Android uređaja, nova funkcionalnost se uvodi postepeno putem Google Play prodavnice, a svim korisnicima ove platforme biće dostupna najkasnije do 23. jula 2026. godine.

Iz "Srbijavoza" napominju da popust od 5 odsto za onlajn kupovinu važi isključivo za karte u unutrašnjem saobraćaju i da se ne primenjuje prilikom kupovine međunarodnih voznih karata.

Za noćni međunarodni voz 433/432 (Zemun - Bar - Zemun) i sezonski dnevni voz 1131/1130 (Subotica - Bar - Subotica), kupljene karte i rezervacije mesta za sedenje putnici mogu pokazati direktno iz mobilne aplikacije ili u odštampanom obliku na papiru formata A4, iz PDF dokumenta dobijenog putem imejla.

Međutim, za karte kupljene za putovanje noćnim vozom u kolima sa posteljama (spavaća kola), kolima sa ležajevima (kušet kola), kao i za prevoz automobila, putnici su obavezni da odštampaju kupljenu voznu kartu i pokažu je osoblju pre ulaska u voz.

Putnici koji za putovanje u ovim kolima ne budu posedovali odštampane vozne karte smatraće se putnicima bez važeće vozne isprave.

Kompanija "Srbijavoz" a.d. će u saradnji sa kompanijom "Telekom Srbija" a.d. nastaviti da intenzivno radi na daljem razvoju i unapređenju digitalnih funkcionalnosti u okviru mobilne aplikacije, sa ciljem da korisnicima ponudi još kvalitetnije usluge.

Detaljnije informacije o redu vožnje i kupovini karata dostupne su na zvaničnom sajtu srbijavoz.rs, u rubrici srbijavoz.rs/vesti, ili putem Kol centra na broj telefona 011 360 28 99.