Od 15. jula promena cena karata za voz: Evo koliko će koštati putovanja i šta ostaje po starom
Preduzeće Srbijavoz objavilo je novi cenovnik, prema kojem će cene u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku biti više za oko 10 odsto.
Iz Srbijavoza navode da je cilj korekcije cena nastavak unapređenja usluga, modernizacija prodajne mreže, nabavka novih vozova, izgradnja tehničko-putničkih stanica i druga ulaganja u železnički saobraćaj.
Koliko će koštati pojedine relacije?
Novi cenovnik pokazuje da će putnici za pojedine relacije plaćati:
Beograd – Petrovaradin
Regio: 494 - 549 dinara
Inter Regio: 574 - 639 dinara
Beograd – Subotica
Regio: 880 - 970 dinara
Inter Regio: 960 - 1.060 dinara
Beograd – Valjevo
Regio: 632 - 702 dinara
Inter Regio: 712 - 792 dinara
Beograd – Niš
IC voz: 1.200 - 1.322 dinara
Regio voz: 1.280 - 1.412 dinara
Beograd – Vršac
Regio: 540 - 600 dinara
Inter Regio: 620 - 690 dinara.
Mesečne karte
Beograd – Petrovaradin
IC mesečna: 12.000 - 13.200 dinara
Regio mesečna: 6.874 - 7.561 dinar
Beograd – Subotica
IC mesečna: 23.731 - 26.104 dinara
Regio mesečna: 12.845 - 14.130 dinara
Beograd – Valjevo
Regio mesečna: 9.005 - 9.906 dinara
Beograd – Vršac
Regio mesečna: 7.584 - 8.342 dinara.
Šta se ne menja?
I pored poskupljenja, pojedine usluge ostaju po dosadašnjim cenama:
- godišnje vozne karte,
- rezervacija mesta,
- prevoz prtljaga,
- prevoz bicikala.
Putnici koji kupuju kartu preko interneta ili mobilne aplikacije i dalje ostvaruju popust od pet odsto.
Za sve koji voznu kartu kupe pre 15. jula, važiće stare cene čak i ako putuju nakon tog datuma.
Ostaju i naknade od 500 dinara
Srbijavoz zadržava i dosadašnje naknade:
500 dinara za putnike koji kartu kupuju u vozu, iako su na polaznoj stanici imali blagajnu ili kartomat;
500 dinara za putnike sa povratnim kartama koji uđu u voz koji ne odgovara broju voza ili datumu navedenom na karti.
Iz Srbijavoza ističu da ova naknada nije kazna, već mera koja treba da omogući efikasniji rad vozopratnog osoblja i bolju organizaciju putničkog saobraćaja.
Biznis Kurir