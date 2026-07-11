Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Preduzeće Srbijavoz objavilo je novi cenovnik, prema kojem će cene u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku biti više za oko 10 odsto.

Iz Srbijavoza navode da je cilj korekcije cena nastavak unapređenja usluga, modernizacija prodajne mreže, nabavka novih vozova, izgradnja tehničko-putničkih stanica i druga ulaganja u železnički saobraćaj.

Koliko će koštati pojedine relacije?

Novi cenovnik pokazuje da će putnici za pojedine relacije plaćati:

Beograd – Petrovaradin

Regio: 494 - 549 dinara

Inter Regio: 574 - 639 dinara

Beograd – Subotica

Regio: 880 - 970 dinara

Inter Regio: 960 - 1.060 dinara

Beograd – Valjevo

Regio: 632 - 702 dinara

Inter Regio: 712 - 792 dinara

Beograd – Niš

IC voz: 1.200 - 1.322 dinara

Regio voz: 1.280 - 1.412 dinara

Beograd – Vršac

Regio: 540 - 600 dinara

Inter Regio: 620 - 690 dinara.

Mesečne karte

Beograd – Petrovaradin

IC mesečna: 12.000 - 13.200 dinara

Regio mesečna: 6.874 - 7.561 dinar

Beograd – Subotica

IC mesečna: 23.731 - 26.104 dinara

Regio mesečna: 12.845 - 14.130 dinara

Beograd – Valjevo

Regio mesečna: 9.005 - 9.906 dinara

Beograd – Vršac

Regio mesečna: 7.584 - 8.342 dinara.

Šta se ne menja?

I pored poskupljenja, pojedine usluge ostaju po dosadašnjim cenama:

godišnje vozne karte,

rezervacija mesta,

prevoz prtljaga,

prevoz bicikala.



Putnici koji kupuju kartu preko interneta ili mobilne aplikacije i dalje ostvaruju popust od pet odsto.

Za sve koji voznu kartu kupe pre 15. jula, važiće stare cene čak i ako putuju nakon tog datuma.

Ostaju i naknade od 500 dinara

Srbijavoz zadržava i dosadašnje naknade:

500 dinara za putnike koji kartu kupuju u vozu, iako su na polaznoj stanici imali blagajnu ili kartomat;

500 dinara za putnike sa povratnim kartama koji uđu u voz koji ne odgovara broju voza ili datumu navedenom na karti.

Iz Srbijavoza ističu da ova naknada nije kazna, već mera koja treba da omogući efikasniji rad vozopratnog osoblja i bolju organizaciju putničkog saobraćaja.